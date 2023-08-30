Названа тройка грибов-убийц из подмосковных лесов

Фото: Комлесхоз МО
Комитет лесного хозяйства Московской области назвал тройку самых ядовитых грибов, которые встречаются в подмосковных лесах. Первыми в рейтинге оказались ложные опята.
«Они чаще всего вводят в заблуждение. Перепутать ядовитую подделку с настоящими осенними опятами может даже опытный грибник. Но самое опасное то, что ложные опята остаются ядовитыми при консервации, поэтому способны испортить любой праздник сильным отравлением», – сказали в пресс-службе ведомства.Вторым поставили самый опасный гриб подмосковных лесов – бледную поганку. Смертельная доза яда – около 30 граммов – содержится уже в четверти гриба. Особая опасность бледной поганки – в том, что яд аматоксин, который в ней содержится, действует медленно. Симптомы проявляются через 15-20 часов, когда медицина уже бессильна. Летальный исход при отравлении бледной поганкой – в 90% случаев.
«По данным Роспотребнадзора, ежегодно около 4% всех отравлений в России происходят из-за грибов – всего порядка тысячи случаев в год, 30 из которых – летальные», – рассказал председатель Комлесхоза Московской области Олег Баженов.Главное правило при сборе грибов – брать только хорошо знакомые грибы, которые можно употреблять в пищу.
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Лора Луганская