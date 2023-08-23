Названы главные причины рождения детёныша жирафа без пятен

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«Аномалии окраски встречаются у животных довольно часто, такие генетические сбои происходят регулярно. И если это не приводит к гибели животного, не становится для него летальным фактором, то такие варианты окраски могут генетически закрепиться в популяции», — ответил в беседе с RT Липкович.
До этого сообщалось, что единственный в мире жираф без пятен родился в американском зоопарке в Теннесси. Жираф без пятен появился на свет в зоопарке Brights Zoo. Жирафёнок родился полностью коричневым, без пятен. Рост новорождённого составляет около 1,8 метра. Он полностью здоров и находится под присмотром матери.
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