Названы главные проблемы, с которыми столкнутся владельцы BMW и Audi

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«К этой истории давно все подготовились. Недавно провел отключение Mercedes, поэтому никакой неожиданности не произошло. Еще больше времени и лет потратили на то, чтобы подготовиться, независимые техценты, которым официальная диагностика доступна не была, и они уже научились этим пользоваться», - заявил Хайцеэр.
«Проблемы могут возникать с самыми современными автомобилями, последнего года выпуска. Либо нет программ, либо доступа. В любом случае, будут ограничения на системы безопасности автомобиля, к электронным блокам, ключам и так далее. Сложности будут, но, наверное, это будет решаться через третьи страны, и решается вопрос с онлайн диагностикой, подключением через ВПН через европейские адреса, через сопряженные адреса дружественных стран, таможенного союза, в общем, вопрос не идеально, но решаемый», - заверил Хайцеэр.Эксперт также заявил о том, что проблемы будут и люди будут недовольны.
«Отсутствие таких сервисов как удаленное зажигание, проверка уровня топлива - это конечно не самое страшное, многие этим даже не пользовались. А вот диагностика, действительно проблема, чтобы развести колодки у современного BMW или Volkswagen, нужно прежде подключить компьютер, развести суппорт и после этого поменять колодки, таких функций в автомобилях, к сожалению, много. Но надеюсь, что с ними все-таки справятся, потому что железный занавес окончательно пока не упал. Подключение параллельным способом реально, но реализовать все функции невозможно», - отметил автоэксперт.Говоря о разработках программ или перепрошивках, которые смогут помочь обойти ограничения, Хайцеэр заявил, что Россия будет отставать от обновлений.
«Это действительно так. Но, программы вскрывают, умельцы работают и пока еще есть возможность подключаться через ВПН, сервисы небольших европейских компаний. Дело в том, что в отличии ,кстати, от нашей страны, где те же производители лоббировали право на пользование такими программами, в Европе и Америке все таки работали антимонопольные законы, которые обязывали производителей подключать любую компанию, которая занимается сервисом автомобиля к программному обеспечению. Исключениям являлась лишь система, связанная с ключами, сигнализацией и т.д. Поэтому эта опция подключения через третьи страны, наверно, будет доступна. Но возможны какие-то электронные преграды. Производители отрабатывают политическую программу, они демонстрируют лояльность к правительствам, не желая прекращать бизнес на самом деле. Предполагая, на самом деле, что и оригинальные запчасти и программы будут попадать в РФ, но не пойман не вор», - подчеркнул автоэксперт.Вице-президент национального автомобильного союза обратил внимание, что основная загвоздка состоит в проблеме с диагностикой авто.
«Здесь, компьютерное обеспечение очень важная история. Но она в последствии будет решена, если еще не разрешена. Просто нужно время. В первую очередь, это коснется машин, которые привезены посредством параллельного импорта. На которые не поступало программное обеспечение. Те, кто приобрели такие авто, знали на что шли.У нас больше нет официальных дилеров таких марок. Поэтому те, кто хочет приобрести европейские и американские авто, понимают, что идут на определенные риски. Выбор остается за покупателем», - заверил Хайцеэр.На вопрос о том, не будет ли являться ситуация поводом для того, чтобы люди пересаживались на автомобили других стран, автоэксперт ответил, что этого исключать нельзя.
«Какая то категория людей скажет, зачем проблемы, вдруг что-то отключат. Не все же технически грамотны и хотят идти на сложности. Очевидно, что уже сегодня идет процесс, когда китайские производители замещают машины которые прежде были на рынке», - заключил Хайцеэр.
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