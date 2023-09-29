Названы преимущества пятого поколения Су-57

Фото: Минобороны РФ
Истребители пятого поколения Су-57 существенно отличаются от моделей, которые были поставлены на вооружение российской армии несколько лет назад, утверждает бывший полковник спецназа и эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».
Специалист также отметил, что американская армия имеет свои аналогичные истребители, но Су-57 обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития. Матвийчук подчеркнул, что новый Су-57 выполняет функции поддержки пехоты на поле боя.
Читайте также:
ВКС России получили новые истребители пятого поколения Су-57
Eurasian Times: Россия держит в запасе мощное оружие для войны с НАТО
Перечислены проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при работе с подаренными Западом F-16
Артем Кузьмин