Названы продукты, помогающие справиться со стрессом

Астероид диаметром до 960 метров, известный как 6037 (1988 EG), пройдет на расстоянии около шести миллионов километров от Земли 23 августа, передает РИА Новости. Несмотря на его размеры и траекторию полета, риск столкновения со Землей минимален, утверждают эксперты. Согласно данным НАСА, астероид максимально приблизится к Земле в 11:18 мск. Его скорость составит 14,25 км/с, а минимальное расстояние до Земли — примерно 6,1 миллиона километров.