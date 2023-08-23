Названы продукты, помогающие справиться со стрессом

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В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ, диетолог Андрей Бобровский рассказал о продуктах, которые помогут справиться с психоэмоциональными нагрузками.
Правильное питание играет ключевую роль в поддержании организма во время стресса, подчеркнул он.
Он отметил, что продукты, содержащие эти компоненты, могут помочь не только справиться с текущими стрессовыми ситуациями, но и подготовить организм к возможным будущим нагрузкам. Среди рекомендуемых продуктов Бобровский выделил ягоды, фрукты и некоторые виды зелени.
Дополнительной поддержкой для организма будут перепелиные яйца, орехи и жирные сорта рыбы, подытожил диетолог.
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«Продукты, богатые магнием, цинком, а также омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами, оказывают наибольшую пользу. Не стоит забывать и о фолиевой кислоте», — сказал Бобровский.
«К таковым относятся клубника, апельсины, мандарины, грейпфруты, авокадо. Что касается зелени, особенное внимание стоит уделить шпинату, который является хорошим источником магния», — добавил он.Он также советует, чтобы ягоды, фрукты и зелень занимали примерно четверть пищевого рациона для достижения желаемого эффекта.
Дополнительной поддержкой для организма будут перепелиные яйца, орехи и жирные сорта рыбы, подытожил диетолог.
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Артем Кузьмин