Названы размеры вознаграждений «белых» хакеров за помощь Минцифры. 

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В Минцифры запущен второй этап программы Bug Bounty, который призван обнаруживать уязвимости на государственных порталах, включая «Госуслуги», с помощью «белых» хакеров.
Они будут вознаграждаться в зависимости от степени опасности обнаруженных недоработок, пишет газета «Известия».
За обнаружение наименее опасных «дыр» предусмотрена оплата до 30 тысяч рублей, за средние — до 100 тысяч, за высокие — до 300 тысяч, а за критические — до 1 миллиона рублей. В рамках первого этапа, проходившего с февраля по май 2023 года, было выявлено 37 уязвимостей, которые уже устранены. Общая сумма выплаченных вознаграждений составила 1,95 миллиона рублей.
По информации из ведомства, новый этап программы будет длиться год, в отличие от трех месяцев, как это было ранее. Также Bug Bounty будет охватывать все системы электронного правительства.
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За обнаружение наименее опасных «дыр» предусмотрена оплата до 30 тысяч рублей, за средние — до 100 тысяч, за высокие — до 300 тысяч, а за критические — до 1 миллиона рублей. В рамках первого этапа, проходившего с февраля по май 2023 года, было выявлено 37 уязвимостей, которые уже устранены. Общая сумма выплаченных вознаграждений составила 1,95 миллиона рублей.
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Артем Кузьмин