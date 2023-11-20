Названы регионы — лидеры по уровню зарплат

Деятели культуры и общественники направили письмо к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Светлане Петрийчук и тетральному режиссёру Евгении Беркович, которые с мая текущего года находятся в СИЗО по делу об оправдании терроризма.