Аналитики назвали самые нелюбимые статьи расходов россиян

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Аналитики сервиса «Авито Работы» изучили траты граждан России в октябре 2023 года, опросив более 10 тысяч трудоустроенных респондентов. По итогу они заключили, что для большей части россиян (42%) самыми нелюбимыми являются расходы на коммунальные услуги и ЖКХ. Результат исследования приводит «Лента.ру».
После коммуналки на втором месте расположились кредиты и ипотека, набрав 29%. Затем в списке идет покупка лекарств и медицинские услуги с долей 17% среди порошенных. После чего следует ремонт и бытовые услуги (13%), аренда квартир и помещений (11%) и платежи за интернет и мобильную связь (9%). Проще всего опрошенным даются расходы на обучение детей (2%).
Также, аналитики отметили, что в разных регионах может быть разное отношение к расходам. Например, жители Самары (58 %), Челябинска (53%) и Уфы (52%) больше других регионов не любят платить за коммунальные услуги, а в столице России данный вопрос беспокоит только 39% опрошенных.
Кроме того, специалисты сделали вывод, что мужчины меньше думают о тратах, чем женщины. Так, коммуналку не нравятся оплачивать только 39% мужчин, в то время как женщин оказалось 45%, а ненавистников ипотек и кредитов оказалось 26% против 31%, соответственно.
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Также, аналитики отметили, что в разных регионах может быть разное отношение к расходам. Например, жители Самары (58 %), Челябинска (53%) и Уфы (52%) больше других регионов не любят платить за коммунальные услуги, а в столице России данный вопрос беспокоит только 39% опрошенных.
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Алина Юрчак