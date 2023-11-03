Названы самые опасные методы лечения насморка

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При увеличении заболеваемости ОРВИ и гриппом доктор отоларингологии Калсын Гамзатов предостерег от использования неправильных методов лечения насморка, которые могут навредить здоровью, пишет URA.ru.
Один из таких опасных методов домашнего лечения, по мнению кандидата медицинских наук, — это ингаляции над картофелем, которые знамениты в народной медицине.
Лечение с использованием чеснока, который люди вставляют в нос, также может иметь негативные последствия. Взгляд Калсына Гамзатова заключается в том, что закладывание носа чем-либо бесполезно, поскольку средства обычно остаются в передней части носа, где нет слизистой оболочки. По словам врача, если вставлять кусочки чеснока или другие «лекарства» глубже, они могут превратиться в инородное тело, которое придется удалить. У детей может потребоваться даже наркоз.
Другие распространенные народные методы, такие как прогревание носа солью, спиртовыми компрессами и грелками, также не рекомендуются. По мнению доктора, перегрев может привести к тому, что инфекционное заболевание станет бактериальным, и лечение будет требовать больше времени и применения более серьезных лекарств, включая антибиотики. Если гнойная слизь присутствует в носу, прогревание может вызвать внутричерепные осложнения, которые потребуют оперативного вмешательства. Касательно использования кварцевых ламп, научно подтвержденной их эффективности пока не имеется, сказал врач-отоларинголог.
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«В холодное время года многие люди попросту ошибочно применяют народные средства в попытке избавиться от насморка. Нередко, они применяют в нос сок свеклы, горчичное масло, смеси меда и сока алоэ, морковного сока, перекиси водорода и другие средства. Важно понимать, что в народных средствах невозможно контролировать концентрацию веществ, что может привести к проблемам с дыханием или вызвать аллергические реакции», — предостерегает доктор Гамзатов.
Другие распространенные народные методы, такие как прогревание носа солью, спиртовыми компрессами и грелками, также не рекомендуются. По мнению доктора, перегрев может привести к тому, что инфекционное заболевание станет бактериальным, и лечение будет требовать больше времени и применения более серьезных лекарств, включая антибиотики. Если гнойная слизь присутствует в носу, прогревание может вызвать внутричерепные осложнения, которые потребуют оперативного вмешательства. Касательно использования кварцевых ламп, научно подтвержденной их эффективности пока не имеется, сказал врач-отоларинголог.
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Артем Кузьмин