Названы самые популярные, а также самые редкие породы собак и кошек в России

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Согласно исследованию сервиса заботы о домашних животных и их хозяевах «Лапка», стали известны наиболее популярные среди россиян, а также самые редкие породы их домашних любимцев. Предпочтение граждане нашей страны, как выяснилось, отдают шотландским вислоухим кошкам и собакам породы вельш-корги пемброк.
Среди кошачьих фаворитами, помимо «шотландцев», оказались также мейн-куны, британские короткошерстные, бенгальские кошки, а также канадские сфинксы. А вот реже всего россияне заводят такие породы, как сококе, рагамаффин, уральский рекс, канаани и курильский бобтейл.
Из числа лучших друзей человека — собак — самыми популярными, кроме корги, признали чихуахуа, французских бульдогов, йоркширских терьеров и померанских шпицев. Меньше всего среди российских домашних собак встречаются босерон, лхаса апсо, польская подгалянская овчарка, крапчато-голубой кунхаунд, гаванский бишон, азавак, хеллерфорсхунд и кавапу.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что лучшими партнёрами для пробежек являются такие породы собак, как пудели, хаски и различные виды овчарок, а также самоеды и гончие.
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Артем Путинцев