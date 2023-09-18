Названы самые популярные, а также самые редкие породы собак и кошек в России

В первый день запрета на въезд в Евросоюз автомобилей с российскими госномерами, пассажиропоток на трёх крупнейших пропускных пунктах на границе с Финляндией уменьшился примерно на 7,3%. Об этом сообщает пресс-служба пограничной охраны Финляндии.

Ранее сообщалось, что с 16 сентября вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Финляндии.Так, ещё 9 сентября российско-финскую границу пересекли порядка 4237 автомобилей. А 16 сентября их число сократилось на 7,3%, достигнув 3929.Крупнейшие пограничные пункты на границе с Финляндией находятся вблизи Санкт-Петербурга и Выборга. Это Ваалимаа, Иматра и Нуйямаа.В ФинляндииЖурналист Хейсканен рассказал,Президент Финляндии Ниинистё заявил о