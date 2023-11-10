Названы самые высокооплачиваемые профессии в ИТ

Фото: istockphoto.com/BalanceFormcreative
HR-директор компании Елена Ганзина перечислила наиболее высокооплачиваемые профессии в ИТ, к которым отнесла системных аналитиков, архитекторов систем, а также технических директоров.
Как передаёт RT, пятёрку самых дорогих вакансий в ИТ-сфере замыкают такие специалисты, как системные аналитики и тимлид. Такие специалисты могут получать зарплаты в размере до 400 тыс. и до 350 тыс. рублей в месяц соответственно.
Читайте также:
«Вам хамит начальство?»: Психолог Кардиакос о том, как фильтровать негатив от руководства
Две трети россиян составляют резюме самостоятельно
Лучших работников сельского хозяйства наградили в Серебряных Прудах
Мелисса Тимофеева