Названы самые высокооплачиваемые профессии в ИТ

Случаи обнаружения людьми отравленных приманок для собак особенно участились в последнее время. Например, мясные продукты с отравляющими веществами были найдены в парке «Кусково», в связи с чем был введен запрет на выгул собак за пределами территории приютов, расположенных рядом с парком. Жертвами догхантеров могут стать не только бездомные собаки, но и домашние. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в беседе с «Радио 1», как защитить своего питомца.