Названы шаги для спасения собак от ранней смерти

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Собаки имеют гораздо более короткую продолжительность жизни по сравнению с людьми, и чтобы неумышленно не сократить ее еще более, владельцам важно уделять внимание правильному питанию, регулярной вакцинации и контролю за активностью своих питомцев, подчеркнул президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью РИА Новости.
Он отметил, что для поддержания здоровья и долгой жизни собаки важны сбалансированное питание, комфортные условия обитания и правильный уход.
Голубев также выразил обеспокоенность действиями некоторых владельцев, которые, не следят за питанием и не заботятся о своих питомцах. Это может привести к преждевременной смерити животного, уверен эксперт.
Голубев также выразил обеспокоенность действиями некоторых владельцев, которые, не следят за питанием и не заботятся о своих питомцах. Это может привести к преждевременной смерити животного, уверен эксперт.
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Артем Кузьмин