Названы способы подготовиться к первой работе начинающему специалисту

Фото: istockphoto.com/fizkes
«Это помогает понять, насколько привлекает выбранное направление. За время учебы есть шанс опробовать несколько смежных специализаций и выявить наиболее подходящие. В случае успешного прохождения стажировки компания может предложить студенту постоянную работу», — прокомментировала в беседе с «Вестями Подмосковья» Сауренко.
Читайте также:
Путин распорядился упросить трудоустройство россиян до 18 лет
В России пройдёт конкурс лучших практик трудоустройства молодежи
Подмосковный омбудсмен Фаевская призвала ликвидировать неформальную занятость в регионе