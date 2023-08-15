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Названы сроки начала выпуска авто на заводах Mercedes и Volkswagen в России

Мантуров: Заводы Mercedes и Volkswagen в РФ начнут выпуск авто в 2023-2024 годах
15 августа 2023, 08:21

Фото: сайт Кремля

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться уже в текущем году. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе беседы с журналистами.

Глава ведомства не озвучил конкретные сроки начала производства, но отметил, что по его мнению, это может произойти до конца 2023 года. Он выразил надежду на то, что коллеги придут к соглашениям с партнерами и старт запуска будет близок.

Мантуров также добавил, что выпуск машин на предприятии Mercedes-Benz в Подмосковье может стартовать в 2024 году. Он уточнил, что выпускать будут легковой автопром, производство которого, налаживается на площадке.

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#подмосковье
#производство
#mercedes
#автоваз
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Учёные создали экологичную упаковку для продуктов из ананаса
15 августа 2023, 08:44

Фото: istockphoto/Nikolay Zaiarnyi

Команда учёных из Университета Махидол создала недорогой и экологичный метод изготовления упаковки для продуктов из крахмала ананасовых стеблей.
Polymers пишет, что из-за пластмасс, вредящих окружающей среде и не разлагающихся в природе, учёные ищут новые варианты, которые заменят пластик в быту. Особое внимание уделяют материалам на основе крахмала (из кукурузы и тапиоки).
 
Недавно исследователи продемонстрировали новый способ изготовления упаковок из альтернативных источников крахмала, который получают из сельхозотходов.
 
Учёные создали и протестировали пленки, которые изготовили из ананасовых отходов: в чистом виде и в сочетании с глицерином. Материалы оказались водостойкими, а также обладающими способностью замедлять естественный процесс созревания бананов, а это значит, что новый материал поможет как можно дольше хранить продукты.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о том, что ананас способен предотвращать отеки, понижать давление, укреплять иммунитет, разжижать кровь, понижать холестерин и улучшать пищеварение.В связи со способностью фрукта налаживать пищеварение, диетолог рекомендовала употреблять ананас с мясом. При этом, намного полезнее именно свежий ананас, а не консервированный.

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#продукты
#учёный
#еда
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В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС
Меликов объявил 15 августа днем траура в связи с гибелью людей в Махачкале
15 августа 2023, 07:49

Фото: iStock/jorgeantonio

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в регионе из-за взрыва на АЗС в одном из районов. Об этом говорится в сообщении администрации.
Меликов распорядился отменить трансляцию развлекательных программ и мероприятий, а также приспустить государственные флаги.15 августа объявлен днем траура на территории всей Республики Дагестан.

В результате взрыва на АЗС под Махачкалой, пострадали 102 человека, 27 погибли, из них трое детей. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что им будет выделено из бюджета по 1 миллиону рублей. 

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#азс
#соболезнования
#дагестан
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Армия России сможет принудительно отключать гражданские сети
«Ъ»: Армии дадут право принудительно отключать гражданские сети
15 августа 2023, 07:29

Фото: iStock/Pinkypills

Правительство РФ озвучило инициативу по созданию механизма использования радиочастот одновременно как гражданскими операторами связи, так и представителями силовых структур. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на документ ведомства.
В том случае, если предложение будет одобрено, законодательно, армия России будет наделена правом ограничивать использование радиочастот гражданским населением или вовсе отключать их. Отмечается, что такая мера будет позволена в случае введения чрезвычайного положения.

В рамках реализации механизма, будет определен оператор связи, который будет обслуживать определенные частоты связи. При объявлении ЧП, связь будет контролировать российская армия или иные силовые структуры, говорится в документе. 

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#армия
#чп
#оператор
#армия россии
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Власти назвали причину громких звуков в Ростовской области
Голубев: Звуки в районе Миллерово связаны с отработкой отражения атаки БПЛА
15 августа 2023, 07:12

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Громкие звуки в районе Миллерово в Ростовской области связаны с тренировкой отражения атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграмм-канале.
По его словам, жители района слышат громкие звуки стрельбы из стрелкового оружия. На аэродроме проходят учения, в ходе которых отрабатываются действия при условной атаке противника с использованием учебной мишени. 

Глава региона обратился к местным жителям и призвал их сохранять спокойствие, а также получать информацию только из проверенных источников. 

«По громким звукам в районе Миллерово сегодня ранним утром. В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени, из стрелкового оружия», - сообщил Голубев.

Ранее сообщалось, что при взрыве в Ростовской области повреждены гаражи и автомобиль.

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#азс
#автомобиль
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#взрывы
#жители
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Россиянам рассказали, как спастись от мошенников в Telegram
Эксперт Голованов: Блокировка неизвестных номеров в Telegram спасет от мошенников
15 августа 2023, 04:28

Фото: iStock/ Anastasia_Prish

IT-эксперт Сергей Голованов сообщил, что с целью защиты от злоумышленников, обзванивающих потенциальных жертв через Telegram, россияне могут запретить звонки от контактов, которых нет в телефонной книге.
«Пользователям необходимо в настройках мессенджера запретить звонки не от контактов из телефонной книги», — цитирует РИА Новости слова специалиста.

При этом мошенники часто используют подмену телефонных номера, отметил Голованов.

«При классических звонках с этим научились хорошо бороться, поэтому со второй половины прошлого года мошенники активно используют звонки в мессенджерах», — предупредил эксперт.

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#эксперт
#мошенники
#россияне
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Ливни могут нарушить жизнеобеспечение ряда регионов России
ВНИИ ГОЧС: ливни могут нарушить жизнеобеспечение части Дальнего Востока и СЗФО
15 августа 2023, 03:33

Фото: iStock/Germanovich

На этой неделе в пяти регионах Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов ожидаются нарушения в электроснабжении и транспорте из-за сильного ветра до 25 м/с и интенсивных осадков, предупредил Всероссийский институт по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС).
«В Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной, Амурской и Мурманской областях предсказывается ограничение движения транспорта и проблемы с энергоснабжением из-за ветровых порывов и осадков до 65 мм», — уточняется на сайте института.
Однако в целом водная обстановка в России остается в пределах сезонных норм, подчеркивают ученые института.

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#подмосковье
#ученые
#ограничение
#мчс
#регион
#ограничение движения
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Станция «Луна-25» передала первые снимки из космоса
РАН: Российская станция «Луна-25» передала первые снимки из космоса
14 августа 2023, 23:15

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российская станция «Луна–25» передала первые снимки, сделанные в ходе полета в космос к естественному спутнику Земли. Об этом сообщает пресс-служба Института космических исследований Российской Академии наук (РАН).
Кадры были сделаны с помощью камер бортового телевидения СТС-Л. На двух опубликованных снимках можно увидеть элементы конструкции автоматической станции на фоне Луны и Земли, а на третьем запечатлены ковш бортового манипулятора и эмблема миссии.

В РАН отметили, что все элементы конструкции станции «Луна-25» работоспособны и готовы исследовать естественный спутник Земли.

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#ран
#станция
#луна
#спутник
#кадры
#земля
#космос
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Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях
Маск и политики в США раскритиковали помощь Украине на фоне бедствия на Гавайях
14 августа 2023, 21:01

Фото: iStock/TonyFuse

Кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами заявил, что гавайцы страдают от пожаров, а американское правительство вместо поддержки собственных граждан тратит деньги на Украину. Его мнение поддержал владелец соцсети Х (бывшая Twitter) Илон Маск.
Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший отметил, что Украине отправляются «бесконечные миллиарды», а про остров Мауи правительство США не дает никаких комментариев.

«Джо Байден: отправим больше миллиардов на Украину. Без комментариев о ситуации на Мауи», — написала в социальной сети республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

Напомним, лесные пожары, разразившиеся на островах Мауи и Большом острове из-за знойной погоды, усиливаются из-за мощного ветра, который принес с собой ураган «Дора». Некоторые очаги пламени распространяются на территорию в 400 гектаров. Огнем были уничтожены различные населенные пункты, включая популярный у туристов Лахайна.

По информации главы штата, это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов.

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#сша
#пожар
#дональд трамп
#правительство
#пожары
#лесные пожары
#байден
#джо байден
#сын
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В водах Антарктики найден новый вид животных с двадцатью конечностями
14 августа 2023, 20:34

Фото: istockphoto/goinyk

Учёные обнаружили в водах Антарктики существо с 20 конечностями, оказавшееся новым видом морских животных.
Invertebrate Systematics пишет, что во время экспедиций в Южный океан (2008-2017) исследователи искали группу морских животных Promachocrinus, которые представляют собой бесстебельные морские лилии.
 
Promachocrinus являются крупными морскими животными инопланетного вида, обитающими на глубинах от 20 до 1981 метра.
 
Учёные собрали 8 экземпляров данных животных и выяснили, что обнаружили новый вид: Promachocrinus fragarius. Из-за формы тела вид получил название «клубничная морская лилия».
 
У него 20 конечностей, которые исходят из центрального тела, по форме напоминают клубнику. Животное имеет пурпурный или темно-красный окрас. У нового вида имеется два типа конечностей. Нижние — короткие в полоску, а верхние — мягкие.

Ранее в сети появились кадры зубов и чешуи динозавра, которые выкопали на стройке в Митино.

В правоохранительные органы поступил звонок от экскаваторщика, который работает на стройке нового московского ЖК «Митинский лес». Он заявил, что в строительном котловане обнаружили чешую и зубы, похожие на драконьи.

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#ученые
#исследование
#животные
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Подмосковье ищет медработников