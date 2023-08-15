Названы сроки начала выпуска авто на заводах Mercedes и Volkswagen в России

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Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться уже в текущем году. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе беседы с журналистами.
Мантуров также добавил, что выпуск машин на предприятии Mercedes-Benz в Подмосковье может стартовать в 2024 году. Он уточнил, что выпускать будут легковой автопром, производство которого, налаживается на площадке.
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Анастасия Крестьянова