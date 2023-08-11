Названы цели России на Луне добычу ракетного топлива

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Руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что целью станции «Луна-25» является «небольшая научная программа по исследованию грунта в районе посадки».
Он отметил, что программа будет происходить на Южном полюсе.
Специалист добавил, что изучение Южного полюса особенно интересно тем, что ранее индийский аппарат обнаружил там воду.
До этого сообщалось, что в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва выполнила все обязательства и уведомила ООН о ядерных источниках энергии, расположенных на борту ракеты. Также, в МИД РФ назвали цели космической миссии. Предполагается, что запуск ракеты послужит началом освоения Россией естественного спутника Земли.
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«Станция «Луна-25» официально и, по сути, предназначена для того, чтобы восстановить технологии мягкой посадки на спутник Земли, которые сейчас, признаться честно, неизвестно как работают», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Моисеев.
До этого сообщалось, что в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва выполнила все обязательства и уведомила ООН о ядерных источниках энергии, расположенных на борту ракеты. Также, в МИД РФ назвали цели космической миссии. Предполагается, что запуск ракеты послужит началом освоения Россией естественного спутника Земли.
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Мелисса Тимофеева