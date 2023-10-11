Названы время и место прощания с главой Подольска Дмитрием Жариковым

Фото: телеграм-канал Дмитрия Жарикова
Прощание с главой Подольска Дмитрием Жариковым состоится в 12 октября. Об этом сообщает администрация Подольска в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в Концертном зале пройдёт гражданская панихида. Отпевание состоится в Троицком кафедральном соборе Подольска. Похоронят Жарикова на Лемешовском кладбище недалеко от Подольска.
10 октября стало известно о смерти главы Подольска Жарикова, которому было 47 лет. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Глава Подольска не вышел из своего дома. Когда его водитель проник в помещение через окно, он обнаружил мужчину, не подававшего признаков жизни. Водитель вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики смогли только констатировать смерть.
Соболезнования родным и близким Дмитрия Жарикова выразил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
На Романа Рязанцева временно возложено исполнение полномочий главы городского округа Подольск Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики региона. Такое решение принял Совет депутатов муниципалитета в связи со смертью Жарикова. До этого Рязанцев занимал пост его заместителя.
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Соболезнования родным и близким Дмитрия Жарикова выразил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Лора Луганская