Названо число поступивших в вузы по квоте для участников СВО

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что около 8,5 тыс. человек зачислены в российские вузы по квоте для участников СВО и их детей.
По его словам, зачисление в рамках квоты производилось по поручению президента России Владимира Путина.
Также сообщается, что некоторые учебные заведения принимают абитуриентов сверх квоты, предполагаемой изначально. Образовательные учреждения зачисляют студентов за счет собственных средств, отметил Чернышев.
Он также добавил, что около 8,5 тысяч участников спецоперации и их детей поступили в образовательные учреждения в рамках выделенных государством квот.
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Также сообщается, что некоторые учебные заведения принимают абитуриентов сверх квоты, предполагаемой изначально. Образовательные учреждения зачисляют студентов за счет собственных средств, отметил Чернышев.
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Анастасия Крестьянова