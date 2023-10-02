Названо государство-рекордсмен по отказам в помощи России

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Российская Федерация стала все чаще получать отказ от стран Западе в оказании правовой помощи, связанной с задержанием преступников на их территории. Швейцария, которая ранее активно помогала российской стороне до начала СВО на Украине, побила рекорды по невыдаче преступников. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры РФ.
По информации Генпрокуратуры, Россия получила отказ в экстрадиции обвиняемых по уголовным делам в 2022 и начале 2023 года 85 раз. Также сообщается, что в 2022 году Россия не добилась выдачи 54 человек.
По информации издания, Министерство юстиции США отказало РФ в правовой помощи по причине якобы возможного нанесения ущерба суверенитету своей страны.
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«С января по сентябрь 2023 года компетентными органами иностранных государств было отказано в исполнении 32 запросов о правовой помощи, из них в 28 случаях по политическим мотивам. Больше всего отказов — 22 пришло из Швейцарии, в четырех случаях запросы отклонялись Латвией», — сообщает «Коммерсантъ».
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Алина Юрчак