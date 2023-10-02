Названо государство-рекордсмен по отказам в помощи России

Российская Федерация стала все чаще получать отказ от стран Западе в оказании правовой помощи, связанной с задержанием преступников на их территории. Швейцария, которая ранее активно помогала российской стороне до начала СВО на Украине, побила рекорды по невыдаче преступников. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры РФ.