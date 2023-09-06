Названо условие нахождения за рулем пьяного человека

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В качестве любопытного прецедента суд рассмотрел жалобу водителя из подмосковного Чехова, который вечером сидел пьяный за рулем припаркованного автомобиля «Лада Веста». Мужчину заметил инспектор ГИБДД, который выявил у него состояние алкогольного опьянения и составил протокол. Изначально суд признал его виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения») и приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей и лишению водительских прав на два года.
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