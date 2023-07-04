Жителям Подмосковья рассказали о главных ошибках, совершаемых во время отдыха на воде

С наступлением летнего сезона, отдых у воды набирает все большую популярность. Чтобы обезопасить отдых у воды жителям Подмосковья спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают о важности не допущения ошибок при отдыхе в открытых водоемах, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают о важности соблюдения правил безопасного поведения на водоемах.

«Во время купания на реках, озёрах и прудах жители региона совершают ряд ошибок, которые приводят к печальным последствиям. Одна из распространённых причин несчастных случаев — это плавание в необорудованных местах. Погружение в воду также имеет негативные последствия для граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, отдых на воде оборачивается бедой при плохом самочувствии и длительном нахождении под палящим солнцем. Спасатели рекомендуют и взрослым, и детям соблюдать правила безопасного поведения, и тогда летний отдых принесёт только положительные эмоции», — отметил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.