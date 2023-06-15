Названы лучшие месяцы для подбора персонала

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Третье, четвёртое и пятое места разделили между собой март (39%), апрель (38%) и февраль (36%) соответственно.
Ранее другое исследование аналитиков показало, что 63% россиян скептически относятся к идее вести личный блог, зарабатывая на этом. При этом, 43% респондентов объяснили нежелание вести блог из-за того, что не хотят становиться публичным человеком. А вот о блогинге как об основной сфере деятельности мечтает 37% респондентов. Так, из них каждый третий сообщил, что хотел бы рассказывать либо о туризме и путешествиях, либо вести авторский блог о домашних животных, здоровье, ремонте и т.д.