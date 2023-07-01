Названы основные правила, при которых можно насладиться шашлыком на природе без уплаты штрафа

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Адвокат Антонова напомнила правила поведения на природе, которые помогут насладиться жаркой мяса на мангале без уплаты штрафа
Адвокат, управляющий партнер Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края Екатерина Антонова напомнила правила поведения на природе.
Одно из самых главных правил, которое необходимо соблюдать во время приготовления шашлыка на природе — это то, что мангал должен быть установлен не менее чем в 5 метрах от дома и других построек. А также в радиусе 2 метров от мангала запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.
Если вы решили поставить мангал в лесу, то вокруг него следует создать защитную зону из камня или кирпича. А также если мангал находится на расстоянии менее 15 метров от леса, то он должен исключать возможность разжигания огня.
Шашлыки запрещено жарить на детских площадках и в местах проведения массовых мероприятий.
Сообщается, что в 2020 году владельцы дачных участков получили право использовать мангалы на своей территории без разрешения при условии соблюдения правил пожарной безопасности.
Соблюдение противопожарных правил во время отдыха на природе очень важно, так как их несоблюдение может привести к административной ответственности и штрафам.
Уточняется, что за нарушение правил пожарной безопасности гражданина могут привлечь к административной ответственности и выписать штраф на сумму до 30 тысяч рублей. За разведение костров в лесу в условиях особого противопожарного режима предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей.
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Одно из самых главных правил, которое необходимо соблюдать во время приготовления шашлыка на природе — это то, что мангал должен быть установлен не менее чем в 5 метрах от дома и других построек. А также в радиусе 2 метров от мангала запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.
Шашлыки запрещено жарить на детских площадках и в местах проведения массовых мероприятий.
Сообщается, что в 2020 году владельцы дачных участков получили право использовать мангалы на своей территории без разрешения при условии соблюдения правил пожарной безопасности.
Соблюдение противопожарных правил во время отдыха на природе очень важно, так как их несоблюдение может привести к административной ответственности и штрафам.
«Если раньше максимальный административный штраф за нарушение противопожарных правил составлял до 5 тыс. рублей, теперь наказание за аналогичный проступок увеличили в 10 раз - до 50 тыс. рублей, согласно поправкам в ФЗ №141», — цитирует Царьград Антонову.
Уточняется, что за нарушение правил пожарной безопасности гражданина могут привлечь к административной ответственности и выписать штраф на сумму до 30 тысяч рублей. За разведение костров в лесу в условиях особого противопожарного режима предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей.
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Екатерина Коршунова