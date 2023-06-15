Названы основные признаки того, что ребёнку не подходит школа

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«Но не всегда причина видна так явно. Звоночками могут быть проблемы со здоровьем, когда ребёнок по утрам жалуется на головные боли, боль в животе и поднимающуюся температуру. И дело не в том, что он симулирует. На фоне стресса это становится реальными симптомами», – добавила в беседе с Газета.ру Екушевская.
Стоит задуматься о смене школы и при радикальном изменении поведения и эмоционального состояния ребёнка.
Ранее Анастасия Екушевская заявляла, что у выпускника при провале по основным предметам ЕГЭ есть право пересдачи в резервные дни, а при неудачах и в этом случае есть возможность сдать экзамен в следующем году при необходимости.