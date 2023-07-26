Названы самые популярные у жителей Подмосковья цифровые услуги

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«На региональном портале с начала года наши жители оформили более 3 млн таких услуг. Самой популярной оказалась выписка из домовой книги – более 615 тыс заявлений. Самая популярная услуга для бизнеса – выдача разрешений на такси. С начала года ею воспользовались более 45 тыс раз», – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.Все региональные услуги и сервисы собраны в обновлённом приложении «Добродел». В нём пользователи могут записаться к врачу, в МФЦ, подобрать детский лагерь, получить другие услуги.
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