Названы специальности, по которым ведется обучение в Центре отбора бойцов в Балашихе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Начальник учебно-тренировочного комплекса Центра подготовки бойцов рассказал, по каким специальностям обучают потенциальных контрактников
Начальник учебно-тренировочного комплекса с позывным Гром рассказал, что с момента открытия в Центр подготовки контрактников в Балашихе пришло 2 229 человек.
Потенциальных контрактников обучают по разным направлениям подготовки: военная медицинская подготовка, военная инженерная подготовка и огневая подготовка.
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции.
Подробную информацию можно узнать на сайте и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77.
Ранее сообщалось, что в Центре отбора контрактников в Балашихе обучают самым современным технологиям. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Потенциальных контрактников обучают по разным направлениям подготовки: военная медицинская подготовка, военная инженерная подготовка и огневая подготовка.
«Знания, полученные на занятиях, необходимы будут контрактникам при службе в Вооруженных силах России, независимо от занимаемой ими должности», — начальник учебно-тренировочного комплекса с позывным Гром.Центр подготовки контрактников в Балашихе работает с 4 мая. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков.
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции.
Подробную информацию можно узнать на сайте и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77.
Ранее сообщалось, что в Центре отбора контрактников в Балашихе обучают самым современным технологиям. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко