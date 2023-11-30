«Не хотят паники»: Такер Карлсон заявил, что США скрывают правду о НЛО

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США из-за «преступления» вынуждены скрывать правду об НЛО. Об этом он рассказал в соцсети X.
В публикации говорится, что Вашингтон располагает «вещественными доказательствами существования НЛО», однако более 80 лет продолжает врать людям.
Журналист уверен, что Соединённые Штаты по причине собственного «злодеяния» прячут от общественности «обломки аппаратов и тела существ, летавших на них».
В Конгрессе в августе текущего года состоялись слушания с участием бывших американских военных, посвященные вопросам НЛО и работе властей с подобными сообщениями. По словам одного из участников слушаний, власти США обладают не только обломками неопознанных аппаратов, но и останками существ, которые владели ими.
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«Обычно это объясняют так: США лгут об НЛО, потому что правда об этом слишком жуткая, потому что они существуют, а наши лидеры не хотят вводить население в панику. Но это объяснение не соответствует действительности, более того, оно смехотворно. Не хотят пугать население? Запугивание населения — это то, что наше государство делает лучше всего», — подчеркнул Карлсон.
«Это их преступление. Однажды мы узнаем, в чем оно заключается», — заключил Такер Карлсон.
В Конгрессе в августе текущего года состоялись слушания с участием бывших американских военных, посвященные вопросам НЛО и работе властей с подобными сообщениями. По словам одного из участников слушаний, власти США обладают не только обломками неопознанных аппаратов, но и останками существ, которые владели ими.
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Диана Аванесян