Не начинать романы с приятелем: гороскоп для знаков зодиака с 25 сентября по 1 октября

Фото: IStock/sarayut
На предстоящей неделе нужно внимательнее отнестись к своим чувствам и мыслям. Важно присматриваться к происходящему, а также тщательно обдумывать то, что собираетесь сказать. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
В вопросах здоровья желательно уменьшить количество сладкого и сахара.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну надо иметь ясную цель. На предстоящей неделе он сможет рассчитывать на поддержку и сотрудничество.
Тельцу рекомендуется быть терпеливым и хозяйственным. Домашние дела станут важнее на этой неделе. В жизни ему помогут организаторские способности.
У Близнецов дружеские связи сыграют важную роль. Им нужно быть подвижными и активными.
Раку надо прислушаться к интуиции и своим чувствам. В личной жизни нужно разговаривать с любимым человеком на волнующие темы и стремиться понять партнёра.
У Льва возможно продвижение в карьере и успешная реализация проектов. Хорошее время для упрочнения авторитета. Главное — быть искренним и справедливым.
Деве нужно уменьшить деловую активность и проявить осторожность. Также важно одеваться теплее и не перемерзать.
У Весов наступает гармония в личной жизни. Они точно знают, чего хотят. У представителей этого знака появятся новые возможности для реализации своих желаний.
Скорпион нуждается в близких взаимоотношениях. На этой неделе ему будет необходима любовь и дружелюбная обстановка.
Стрельцу нужно быть открытым и щедрым. На предстоящей неделе благоприятно проявить предприимчивость и общительность.
Козерогу можно позволить себе отдых. Покупки будут радовать представителей этого знака, ведь сейчас самое время себя побаловать.
У Водолея начинается хороший период для заключения договоров и сделок, для налаживания нужных связей.
Рыбам нельзя допускать импульсивное поведение. Лучше быть последовательными и не торопиться.
Читайте также:
Россиянам назвали топ-5 самых популярных современных гаданий
Россиянам рассказали, как работают приметы
ВЦИОМ: процент доверяющих гороскопам россиян сократился вдвое за семь лет
Екатерина Шмакова