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Не начинать романы с приятелем: гороскоп для знаков зодиака с 25 сентября по 1 октября

25 сентября 2023, 12:04
Фото: IStock/sarayut

Фото: IStock/sarayut

На предстоящей неделе нужно внимательнее отнестись к своим чувствам и мыслям. Важно присматриваться к происходящему, а также тщательно обдумывать то, что собираетесь сказать. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.

Согласно прогнозу, с 25 сентября по 1 октября всем знакам зодиака рекомендуется нежными, ласковыми и заботливыми в любовных отношениях. Рекомендуется обратить внимание на друзей и оценить их вклад в вашу жизнь по достоинству, но вот начинать романы с приятелями не стоит.

В вопросах здоровья желательно уменьшить количество сладкого и сахара.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну надо иметь ясную цель. На предстоящей неделе он сможет рассчитывать на поддержку и сотрудничество.

Тельцу рекомендуется быть терпеливым и хозяйственным. Домашние дела станут важнее на этой неделе. В жизни ему помогут организаторские способности.

У Близнецов дружеские связи сыграют важную роль. Им нужно быть подвижными и активными.

Раку надо прислушаться к интуиции и своим чувствам. В личной жизни нужно разговаривать с любимым человеком на волнующие темы и стремиться понять партнёра.

У Льва возможно продвижение в карьере и успешная реализация проектов. Хорошее время для упрочнения авторитета. Главное — быть искренним и справедливым.
Деве нужно уменьшить деловую активность и проявить осторожность. Также важно одеваться теплее и не перемерзать.

У Весов наступает гармония в личной жизни. Они точно знают, чего хотят. У представителей этого знака появятся новые возможности для реализации своих желаний.

Скорпион нуждается в близких взаимоотношениях. На этой неделе ему будет необходима любовь и дружелюбная обстановка.

Стрельцу нужно быть открытым и щедрым. На предстоящей неделе благоприятно проявить предприимчивость и общительность.

Козерогу можно позволить себе отдых. Покупки будут радовать представителей этого знака, ведь сейчас самое время себя побаловать.

У Водолея начинается хороший период для заключения договоров и сделок, для налаживания нужных связей.

Рыбам нельзя допускать импульсивное поведение. Лучше быть последовательными и не торопиться.

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В Кашире состоялся окружной конкурс букетов и цветочных композиций
25 сентября 2023, 12:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В пятницу, 22 сентября в Ожерельевском центре дополнительного образования городского округа Кашира собрались юные флористы, чтобы продемонстрировать свои знания в области теории фитодизайна и создания цветочных композиций.
Конкурс проходил в двух этапах: теоретическая часть и практические задания, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе практического задания участники должны были собрать цветочную композицию.

Зрители конкурса отметили красоту всех собранных композиций, оригинальные букеты не оставили жюри равнодушными и поэтому каждый участник был удостоен призового места и памятного сувенира!


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#михаил шувалов
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В Николо-Угрешском монастыре почтили память погибших сотрудников УИС
25 сентября 2023, 11:54

Фото: УФСИН РФ по МО

В Николо-Угрешском монастыре прошли мероприятия памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при выполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Московской области.
День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы России появился в истории ведомства 22 сентября 2023 года. В преддверии этого события с 22 августа на протяжении месяца проходила Всероссийская акция «Вахта Памяти». По всей стране в каждом территориальном органе ФСИН России проводились мероприятия по увековечиванию подвигов героически павших коллег. Торжественное завершение «Вахты Памяти» состоялось в Николо-Угрешском монастыре.
 
В мероприятии приняли участие директор ФСИН России Аркадий Гостев, замминистра юстиции Всеволод Вуколов, меценаты, родственники погибших сотрудников УИС, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ректор Московской духовной академии, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, настоятель Николо-Угрешского монастыря игумен Мефодий и другие.
 
Именно в этом монастыре расположен единственный в России храм в честь преподобного Пимена Угрешского, возведённый в 2002 году на средства сотрудников УИС и посвящённый памяти их сослуживцев, которые ценой жизни остались верны присяге и служебному долгу.
 
На стенах храма – мемориальные мраморные плиты, на которых золотом выгравированы имена 197 героев. Ежедневно там возносят молитвы за действующих сотрудников и совершается поминовение безвременно ушедших.
 
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#уфсин
#монастыри
#подмосковье
#московская область
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Глава Каширы Шувалов встретился с коллективом сотрудников ДПС
25 сентября 2023, 11:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов встретился с руководством и коллективом 16 батальона 2 полка ДПС (южный), базирующийся на автодороге М-4 «Дон».
В рамках встречи глава городского округа Кашира Михаил Шувалов вручил благодарственные письма сотрудникам, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Пост, на котором базируются сотрудники 16 батальона 2 полка ДПС, за сутки проезжает около 18 тысяч автомобилей, а за месяц насчитывается порядка 2 миллионов автомобилей. 
«Важно, что для несения службы и подготовки личного состава на базе поста созданы необходимые условия, включая собственную базу, где отрабатываются практические навыки. А число пресеченных преступлений и правонарушений является ключевым показателем работы сотрудников батальона, их вклада в обеспечение безопасности на дорогах округа», — отметил Михаил Шувалов.

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#кашира
#дпс
#пост
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#служба
#михаил шувалов
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В Петербурге и области состоится слёт потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград»
25 сентября 2023, 11:42

Фото: iStock/goodmoments

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 25 по 29 января 2024 года пройдет Международный слёт потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград». Об этом сообщает депутат Госдумы, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко.
Мероприятие состоится в рамках празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Организатором выступил движение «Волонтеры Победы». Слет проводится для гражданско-патриотического воспитания граждан и для поднятия в них интереса в изучении истории своей семьи, для сохранения исторической преемственности поколений.

Заявки на участие можно подать до 31 октября текущего года на сайте волонтерыпобеды.рф. Участвовать может любой желающий.

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#волонтеры
#волонтёры победы
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На какую пенсию рассчитывать россиянам в 2024
Пенсии и пособия в России проиндексируют на 7,5%
25 сентября 2023, 11:34

Фото: iStock/Denis Vostrikov

С 1 января 2024 года размер пенсий и пособий в России проиндексируют. О том, на какой размер выплат могут рассчитывать россияне и какие виды пособий будут увеличены, расскажет редакция «Радио 1».

Индексация пенсий в 2024 году


В следующем году пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024-2026 годы.
Объем бюджета фонда составляет 16,2 триллиона рублей, из которых 10 будут выделены на пенсии и социальные выплаты. По предварительным прогнозам, индексация может достигнуть 7,5 %.


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Когда поднимут пенсии в России


Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что кроме пенсий будут проиндексированы социальные выплаты и пособия. По его словам, индексация коснется тех, кто получает трудовые страховые пенсии. Кроме того, будут проиндексированы выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по рождению детей, ежемесячные выплаты семьям с детьми. Индексация запланирована на 1 января 2024 года.


Размер пенсий в России в 2024 году


Неработающие пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит 1,6 тысячи рублей. Средняя величина пенсии будет равна 23, 4 тыс. рублей. Отмечается, что индексация пенсий связана с инфляцией, из-за которой был произведен перерасчет бюджета и дополнительное переопределение средств. В предыдущей версии бюджетных корректировок, индексация пенсий не превышала 22,8 тысяч рублей, однако с учетом экономической обстановки, Минэкономики скорректировало бюджет.

Еще одной статьей расхода стала поддержка семей с несовершеннолетними детьми. Материнский капитал, пособия по рождению ребенка также будут увеличены. Не обошла индексация и пособия по беременности и родам, а также листам нетрудоспособности. В следующем году на увеличение таких социальных выплат выделен 1 трлн руб. Кроме увеличения пенсий и выплат в России ожидается рост денежных доходов населения. В связи с ростом зарплат, уровень оплаты труда россиян увеличится на 6,2 процента. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, индексация будет проведена из-за рисков инфляции. Согласно прогнозам, рост будет стабильным и правительство будет предпринимать соответствующие меры своевременно, чтобы не допустить снижения уровня жизни россиян.

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Жители Каширы приняли участие в Дне без автомобилей
25 сентября 2023, 10:44

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Городской округ Кашира каждый год принимает участие во Всемирном дне без автомобиля, которые проходит 22 сентября.
Участие во Всемирном дне без автомобиля подразумевает отказ хотя бы на 1 день от использования потребляющих топливо транспортных средств, тем самым привлекая внимание к энергоэффективности, устойчивому развитию и уменьшению выбросов парниковых газов в окружающую среду, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава округа Михаил Шувалов, председатель Совета депутатов Сергей Буров, заместители Администрации округа, депутаты Совета депутатов, члены и сторонники партии «Единая Россия», молодогвардейцы и активные жители отказались от автомобиля и приняли участие в вело-параде в этот день.
«Посетил со своими коллегами велосипедный парад и принял участие в велопрогулке, который организовала партия "Единая Россия" и, могу сказать, что это интересный и полезный как для каждого человека, так и для всей планеты опыт, который нужно стремиться развивать!», — сказал Михаил Шувалов.
Маршрут участников начинался от Спортивного клуба им. Н.П. Елисеева и продолжился вдоль городского парка. 

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#михаил шувалов
#кашира
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В городе Пушкино открыли обновлённую Советскую площадь
25 сентября 2023, 10:41

Фото: Минблаго МО

В городе Пушкино после реконструкции открыли Советскую площадь. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
На площади обновили покрытие, создали место для проведения общественных и развлекательных мероприятий. 
 
Специалисты создали на Советской площади несколько зон: транзитную для удобства жителей, зону для проведения мероприятий и установки сцены, зону отдыха. 
 
Помимо этого, площадь дополнительно озеленили, установили обновлённое уличное освещение и камеры видеонаблюдения. Их подключат к системе «Безопасный регион». 

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#подмосковье
#московская область
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Экс-министр экономики Евгений Ясин скончался в возрасте 89 лет
25 сентября 2023, 10:41

Фото: iStock/inga

Бывший министр экономики РФ и почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в конце августа Ясина госпитализировали в больницу тяжёлом состоянии. У 89-летнего мужчины был диагностирован отёк головного мозга и серьёзные проблемы с работой сердца. Он находился в реанимации, а врачи боролись за его жизнь. Сознание Ясина было нарушено. Он также отказывался от еды и воды.

Ясин был первым наставником Эльвиры Набиуллиной, а также являлся одним из главных реформаторов 90-х, участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике.

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#мужчины
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В России пройдет образовательный блог-тур «В гостях у носителей языка»
25 сентября 2023, 10:34

Фото: istockphoto/amenic181

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» готовится провести медиаобразовательный блог-тур «В гостях у носителей языка». Мероприятие будет направлено на популяризацию и продвижение родных языков народов России среди молодежи.
Блог-тур при поддержке Федерального агентства по делам национальностей пройдет в Республике Коми осенью нынешнего года. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются от языковых активистов до 30 сентября. Участие в блог-туре могут принять молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые ведут блоги либо социальные сети на родных языках.

Медиаобразовательный блог-тур «В гостях у носителей языка» как проект проводится с 2021 года. В прошлом и позапрошлом году молодые этноблогеры и языковые активисты уже побывали в Мордовии и Удмуртии. Участники мероприятия объединились в Сообщество языковых активистов новых медиа и теперь продвигают данное молодежное движение в своих регионах, организуя и проводя совместные проекты.

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