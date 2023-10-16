Не перегружать работой: гороскоп для всех с 16 по 22 октября

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Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Тельцу нужно отложить большие перемены и обратить внимание на ежедневные заботы. Ему необходимо высыпаться и полноценно питаться.
Близнецам легко удастся установить новые связи в делах. Их предприимчивость и обаяние будут располагать собеседников.
Раку необходимо найти время на себя. Важно обратить внимание на то, что действительно приносит удовольствие и наполняет счастьем. Астролог рекомендует выделить время на занятие любимым делом, хобби.
Льву на этой неделе можно смело покупать новые вещи и обновлять гардероб. Также у этого знака появится прилив жизненных сил и энтузиазма.
Деву ждёт долгожданная радость. Позитивный настрой хорошо повлияет на все сферы жизни.
Весам нужно прислушаться к собственной интуиции. На этой неделе лучше планировать всё заранее, выполнять все задачи без спешки.
Скорпион будет нуждаться в любви. Ему важно окружить себя доброжелательными людьми и теми, кто искренне его любит.
Стрелец будет действовать смелее. На предстоящей неделе он наполнится силами, а его энтузиазма хватит на все запланированные дела.
Козерогу следует быть добрее. Особенно важно, чтобы это чувство было искренним, ведь близкие люди нуждаются в его заботе и любви.
Водолею необходимо чтобы его побольше хвалили. Чтобы этого добиться, придётся немного потрудиться и выполнить свои обещания.
У рыб на этой неделе появится возможность показать себя с лучшей стороны. У них получится блеснуть и проявить себя творчески.
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