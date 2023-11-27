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«Не подавали никаких документов»: кто и зачем «обанкротил» петербургскую биржу

«СПБ биржа» опровергла информацию о подаче на банкротство
27 ноября 2023, 14:54
Фото: istockphoto.com/AUDINDesign

Фото: istockphoto.com/AUDINDesign

В картотеке арбитражных дел появилась информация о том, что ПАО «СПБ Биржа» направила в суд иск о признании ее банкротом. Позже площадка опровергла эту информацию и заявила, что соответствующие документы не подавала, и назвала свое финансовое положение устойчивым. Редакция «Радио 1» расскажет, кому было выгодно признание площадки банкротом, и как информация об иске отразилась на акциях.

«СПБ биржа» подала на банкротство


24 ноября в Арбитражном суде Москвы было зарегистрировано заявление с требованием признать ПАО «СПБ Биржа» банкротом. Соответствующая информация была занесена в судебную электронную картотеку. В графе «заявители» было указано, что с требованием признать площадку несостоятельной обратились кредиторы, однако их состав раскрыт не был.

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В этот же день был направлен в суд еще один иск в отношении ПАО «СПБ Биржа». С заявлением обратился гражданин, который потребовал от организации сумму в размере 571 тыс. рублей. По некоторым данным, иск о банкротстве мог отобразиться из-за того, что его подал тот же заявитель, либо в результате технического сбоя.


Акции «СПБ Биржа» упали на 35 % на фоне иска о банкротстве


На фоне заявлений о возможном банкротстве Биржи, ее акции упали более чем на 35%. После того, как площадка опровергла подачу заявления, акции стремительно сократили падение. Московская биржа, на которой торгуются ценные бумаги площадки, ввела дискретный аукцион из-за резких колебаний курса. После его окончания ситуация стабилизировалась.

«СПБ Биржа» опровергла информацию о подаче заявления на банкротство


ПАО «СПБ Биржа» позже опровергла информацию о подаче судебного иска о ее банкротстве. Представители площадки заверили, что документы с требованием о признании ее несостоятельной, направлены в суд не были, а свое финансовое состояние Биржа продолжает оценивать, как устойчивое.

«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. Сообщения об этом не соответствуют действительности. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — говорится в заявлении торговой площадки.

Кому выгодно банкротство «СПБ Биржи»


Руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Борис Романов выразил мнение, что от имени площадки заявление о банкротстве могли подать для того, чтобы заработать на снижении акций, приводит его слова «Рен ТВ». Эксперт отметил, что суд примет иск к рассмотрению, однако впоследствии он будет направлен обратно заявителю, так как «СПБ Биржа» уже официально опровергла информацию о том, что соответствующий иск подала она.

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Романов добавил, что в ближайшее время будет внесена ясность в сложившуюся ситуацию.

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Депутат Фёдоров: Надо повысить вычет на детей работающим супругам участников СВО
27 ноября 2023, 15:58

Фото: istockphoto.com/hirun

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой увеличить налоговые вычеты на детей для супругов участников спецоперации на Украине.
Сейчас, по заверениям депутата, супруги участников СВО, совмещающие работу с самостоятельным воспитанием детей, имеют налоговые вычеты при уплате с заработной платы на равных условиях с остальными гражданами. В целях помощи таким гражданам депутат предложил соответствующие меры.

«В целях поддержки участников СВО, на иждивении у которых находятся супруги, которые совмещают воспитание детей с трудовой деятельностью, прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности десятикратного увеличения сумм налоговых вычетов на детей для работающих супругов военнослужащих на весь период участия последних в Специальной военной операции на Украине», — приводит RT текст обращения депутата.

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Завершается голосование за самые значимые достижения Московской области
27 ноября 2023, 15:45

Фото: Istockphoto / hirun

Уже более 9 млн россиян приняли участие в опросе о самых значимых достижениях регионов. Проголосовать за наиболее весомые достижения Подмосковья можно до 30 ноября. Затем проект Достижения.рф подведёт итоги, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
Подмосковье представляют 10 лучших достижений, среди которых школьный технопарк на базе физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном; Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре; завод «Метровагонмаш» в Мытищах, Центр геномной селекции «Мираторг» в Домодедове; одна из лучших систем родовспоможения в России.  

На сегодня по результатам голосования в числе лидеров – Технопарк на базе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном. За него отдали голоса более 1,2 млн человек. 

Проголосовать за главные достижения Московской области можно по ссылке.  Как пояснили в пресс-службе, цель проекта Достижения.рф – рассказать об успехах регионов, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим, культурным потенциалом страны.
 
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#голосование
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«Не как остальные москвичи»: Песков рассказал, как Путин добрался до работы в Кремль
Песков: Путин добрался до работы в Кремля еще до снегопада
27 ноября 2023, 15:38

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прибыл на работу в Кремль еще до снегопада, поэтому он доехал легче, чем другие москвичи. Так он ответил на вопрос журналистов о том, как глава государства добрался до работы утром 27 ноября.
«Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада. Точно не скажу, но, по-моему, до того, как все совсем завалило. Поэтому, наверное, не так тяжело, как остальные москвичи, которые это делали уже утром, когда завалило снегом», - рассказал Песков.

Он также отметил, что в России зима наступает каждый год, и в это время идет снег. Таким образом, по словам Пескова, ничего необычного не произошло.

При этом пресс-секретарь президента не назвал время, когда именно глава государства прибыл в Кремль, объяснив, что информация о передвижении Путина не предназначена для публичного обсуждения.

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В РЖД сообщили о восстановлении движения поездов на Черноморском побережье
27 ноября 2023, 15:09

Фото: iStock/denisgo

Российские железные дороги (РЖД) сообщили о восстановлении движения поездов на Черноморском побережье.
«Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская – разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошёл подмыв насыпи железной дороги», - отмечено в сообщении компании. 

В то же время, 27 пассажирских поездов дальнего следования всё еще задерживаются. В РЖД заявили, что пассажирам тех составов, которые задержались более чем на четыре часа, выдали продуктовые наборы и воду. 

Железнодорожная компания создала оперативный штаб, призванный ликвидировать последствия обрушившейся на Россию стихии.

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#продуктовые наборы
#краснодарский край
#чёрное море
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Андрей Воробьёв встретился с матерями участников СВО в Алабино
27 ноября 2023, 15:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В подмосковном Алабино губернатор Андрей Воробьёв встретился матерями участников СВО и поблагодарил их за достойное воспитание сыновей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Стараемся часто общаться и с женами, и с детьми, и с самими ребятами, со своей стороны по максимуму поддерживать и материально, и по мелочам. Не достаточно дать распоряжение или указ на бумаге, все-таки это должно идти от сердца»,  - поделился Андрей Воробьёв.

Многие из матерей, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, активно помогают бойцам, которые сейчас на передовой.

«Мы помогаем ребятам, которые сейчас находятся на передовой, их семьям, как можем. Постоянно на связи, отправляем и теплые вещи, и продукты. Офицеры, которые сейчас в отставке, однополчане моего супруга, закупили 2 генератора. Надеемся, что с такой совместной поддержкой – и семьи, и муниципалитета, и области, ребятам легче», - отметила одна из матерей Анна, чей сын сейчас проходит реабилитацию в госпитале им. Вишневского.

Губернатор пообщался с женщинами и подчеркнул, что бойцы также благодарят за письма со словами поддержки и рисунки, которые отправляют им подмосковные дети.

«Я разговариваю с ребятами, офицерами. Они отмечают насколько  важно, что приезжают волонтеры и с письмами, и с открытками, со всем необходимым. <…> В прошлом году мы запустили акцию «Доброе дело», связанную с гуманитарными грузами. Мы регулярно на контакте с подразделениями, с ребятами», - рассказал Воробьёв.

Стоит отметить, что  губернатор пообещал женщинам помочь в  приобретении для бойцов на передовую тепловизоров, газовых баллонов для  портативных горелок, а также материалов для плетения маскировочных сетей.

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В Волоколамском округе торжественно отметили День матери
27 ноября 2023, 14:18

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

День матери отметили в Волоколамском округе ярко и торжественно в ДК «Текстильщик». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В волоколамском ДК «Текстильщик» прошел торжественный концерт, посвященный празднику «День матери».

Для гостей со сцены звучали слова благодарности мамам и бабушкам, выступали коллективы с вокальными и танцевальными номерами. Также жительниц городского округа с праздником поздравила временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова.

Кроме этого, зрители с удовольствием наслаждались концертной программой,а дети, которые выступали на сцене, старались порадовать своих мам.

Стоит отметить, что на празднике также прошло награждение победителя конкурса онлайн-фотовыставки «Мама - в фокусе!». Победительницей стала Татьяна Лебедева с сыновьями Матвеем и Савелием. 

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Экс-советник президента Клименко раскрыл настоящие зарплаты айтишников в России
27 ноября 2023, 13:56

Фото: IStock/scyther5

Исследование SuperJob показало, что за год зарплаты в сфере IT выросли на 8,5%. При этом годовой прирост в 2022-м составлял 19,1%, а в 2021-м — 26,3%. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал «Радио 1», что зарплата специалиста зависит от его классификации. Например, у «джуниуров» предложения по оплате практически не меняются.
«Цифра росла хорошо в ковидные годы, и в начале спецоперации. Если говорить в числах, то у нас есть большой разрыв между джуниорами и высококлассными специалистами, у которых зарплата исчисляется в валюте. Зарплаты джуниоров при этом не поменялись, они как были, так и остались», — отметил он.
По словам эксперта, разрыв зарплат у «джуниуров» и «сеньоров» может достигать несколько сотен тысяч.
«Джуниоры получают 60-70 тысяч рублей, мидлы 100-170, сеньоры от 250. Показатель, на который мы можем равняться – это Google и подобные компании. Если мы говорим о высококлассных специалистах, то у них там зарплата около 10 тысяч долларов, у нас топы примерно в той же среде находятся», — заключил он.
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#google
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#программирование
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Подмосковные уличные аттракционы завершили работу до весны
27 ноября 2023, 13:47

Фото: Минэкологии МО

В Подмосковье завершилась консервация уличных аттракционов до весны. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«Владельцы многих аттракционов уже перевели свою технику в нерабочее состояние на зимний период - в так называемую консервацию. Многие карусели укрыты брезентом, а в мастерских стартовали работы по ремонту или замене основных частей и деталей», – привели в пресс-службе слова главы ведомства Тихона Фирсова.
По его словам, проверки аттракционов продолжатся и зимой.
 
Так, зимние горки, как и аттракционы, должны иметь всю необходимую документацию. Кроме того, они должны быть оборудованными по стандартам и технике безопасности. Кроме того, в области есть крытые парки развлечений, где работа развлекательных технических средств не зависит от погоды.
 
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#подмосковье
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«Второй напор могут не выдержать»: Синоптики ожидают новую волну шторма на юге России
Синоптик Шувалов предупредил о новом шторме в Крыму и Краснодарском крае
27 ноября 2023, 13:40

Фото: IStock/kckate16

Вечером 26 ноября на Крым и Краснодарский край обрушилась стихия, в результате которой дома и дороги регионов оказались затоплены, а сотни тысяч людей были лишены света и воды. Сотрудники МЧС в Крыму эвакуировали 142 человека из 40 подтопленных домов. На глазах у очевидцев рухнуло трехэтажное жилое здание в Лоо в Лазаревском районе.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Радио 1», что в понедельник и вторник на Черноморском побережье ветер начнёт постепенно утихать. Однако вскоре вернётся снова.
«Ветер постепенно ослабеет до 10 метров в секунду, во вторник подержится слабый ветер. Это даст возможность европейской части прийти в себя. Но вечером во вторник и среду с сильным ветром и осадками снова придёт южный циклон», — отметил синоптик.
Шувалов подчеркнул, что непогода нагрянет в Севастополь, Анапу, Геленджику, Ростов, Донецк, Луганск и так далее. Он призвал коммунальщиков готовиться к новым обрушениям.
«Если до этого ветер достигал 25-30 метров в секунду, то в случае с выходом нового циклона он будет достигать 20-25 метров в секунду. Деревья, выдержавшие первый напор, могут не вытерпеть второго. Так что коммунальным службам и службам электросетей нужно быть наготове», — добавил он.
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