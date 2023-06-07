Не явившемся в военкомат по повестке запретят управлять авто

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МВД России разработало порядок ограничения права управления ТС для тех, кто не явился по повестке в военкомат
МВД России разработало порядок ограничения права управления транспортным средством для тех, кто не уточнил данные в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат. Проект приказа опубликован 7 июня на портале правовой информации, об этом пишет издание «МК».
В соответствующем документе говорится, что лица, состоящие на воинском учете, либо которые должны встать на первичный учет, которым пришла повестка о явке в военкомат, в случае ее игнорирования, будут ограничены в правах на управление транспортным средством. Для реализации соответствующей нормы, достаточно решения Единого реестра воинского учета о принятии временных мер по обеспечению явки в военкомат.
Отмечается, что ограничение будет действовать до того момента, пока гражданин не явиться в военкомат.
Ранее «Радио 1» сообщало, что выезд за границу могут запретить россиянам, получившим повестку.
В соответствующем документе говорится, что лица, состоящие на воинском учете, либо которые должны встать на первичный учет, которым пришла повестка о явке в военкомат, в случае ее игнорирования, будут ограничены в правах на управление транспортным средством. Для реализации соответствующей нормы, достаточно решения Единого реестра воинского учета о принятии временных мер по обеспечению явки в военкомат.
Ранее «Радио 1» сообщало, что выезд за границу могут запретить россиянам, получившим повестку.
Анастасия Крестьянова