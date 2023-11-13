Небольшой кусочек солнца: синоптик рассказал о погоде на неделе в Москве

Скандально известный ведущий программы «Акулы пера», которая выходила на экраны в 1995–1998-х годах, Отар Кушанашвили был госпитализирован в московскую больницу с подозрением на инфаркт. Его продюсер заявил, что журналист много работал, и его сердце «не выдержало». Редакция «Радио 1» расскажет, что случилось с шоуменом, с какой зависимостью он боролся длительное время, и на что он был готов пойти ради пиара.

У Отара Кушанашвили случился сердечный приступ, его госпитализировали

«Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце», — заявил продюсер.





Кушанашвили едва не погиб в молодости

Baza: Режиссера Митту частично парализовало

Чем известен Отар Кушанашвили





«Меня подстригли, поставили на колени, приставили пистолет... Клянусь памятью мамы. Думаю, это была либо Алла Пугачева, либо Наталья Ветлицкая. Но признаю, что перегнул палку, когда оскорблял и ту, и другую», — сказал Кушанашвили.

Кушанашвили записал видеообращение

В Малом театре рассказали о состоянии актёра Юрия Соломина

53-летний журналист Отар Кушанашвили отдыхал с друзьями в столичном ресторане Sabor de la Vida, как вдруг ему резко стало плохо. Телеграм-канал Shot опубликовал видеозапись, на которой видно, как мужчину вывозят на кресле-каталке из дверей заведения и грузят в карету скорой помощи.По информации портала Mash, Кушанашвили госпитализировали в Боткинскую больницу, где ему сделали ЭКГ и взяли анализы. Журналист в момент госпитализации находился в сознании. Продюсер Виктор Ладненко заявил, что у телеведущего было много работы, и его сердце «просто не выдержало».Ладненко также подчеркнул, что информация, распространяемая в СМИ о том, что шоумен вел праздный образ жизни, является ложью.Прежде журналист рассказывал о своей молодости и о том, как он уже находился на грани жизни и смерти. Кушанашвили заявил, что однажды чуть не погиб от наркотической зависимости. По словам телеведущего, его подтолкнула к употреблению веществ смерть родителей. Кроме того, журналист испытывал трудности в профессиональной сфере. Кушанашвили удалось избавиться от зависимости после трех лет реабилитации.Скандальный журналист был участником многих историй, которые обсуждала общественность. Однажды он заявил о том, что его приглашала в гости певица Алла Пугачева, когда была дома одна, однако он ее приглашение не принял. Он также неоднократно говорил о том, что мог бы стать супругом певицы вместо Максима Галкина*.Журналист допускал ряд оскорбительных высказываний в адрес артистов. В одном из шоу, трансляция которого велась на YouTube -канале, он заявил, что за хамство он был избит. Журналист предположил, что его могли покалечить из-за хамского отношения к Алле Пугачевой или Наталье Ветлицкой. Телеведущий признался, что осознал то, что «перегибал палку, оскорбляя артисток».В 2021 году Кушанашвили принял участие в бою, организованном промоушеном «Наше Дело». Победу в поединке одержал соперник Отара актер Никита Джигурда. Бой проходил по правилам бокса в перчатках для ММА. Актер дважды отправил Кушанашвили в нокдаун, а третьим ударом — в нокаут.Вскоре после информации о госпитализации, в телеграм-канале Кушанашвили появилась видеозапись, на которой он обращается к аудитории и заявляет, что он «полон сил и огня», и людям придется долго ждать, пока он заболеет. Журналист обратился к зрителям и предложил им оценить, похож ли он на «хворого» человека.Телеграм-канал Shot сообщил, что супруга журналиста рассказала, что сердечный приступ у Кушанашвили возник на фоне стрессов и переутомления. В настоящее время состояние телеведущего стабильное, сообщает портал.

Кушанашвили опроверг слухи о своей госпитализации с инфарктом

Актриса Безрукова купила загородный дом в Подмосковье

