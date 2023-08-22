Небольшую оплату труда назвали самой популярной проблемой среди ищущих подработку

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Отмечается, что 25% опрошенных заявили, что не могут найти подработку рядом с домом. 21% опрошенных отметили, что в их регионе мало вакансий для подработки.
«Примерно 20% участников опроса сталкивались с мошенниками, столько же россиян (20%) отметили, что им сложно найти подработку по своей специальности», — приводит данные специалистов RT.
По информации аналитиков, 15% опрошенных имеют трудности при совмещении работы или учёбы с подработкой. 11% респондентов не знают, какие вакансии могут подойти им лучше всего.
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