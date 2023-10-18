Недоразвитость, кома, смерть: специалисты раскрыли, что происходит с детьми-веганами

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В России предложили на законодательном уровне запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних, соответствующий документ уже направили в Госдуму. С инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она рассказала «Радио 1», что такое питание нередко приводит к тяжелым заболеваниям и смерти детей.
Напомним, в Красноярске двухлетняя девочка умерла в многодетной семье из-за родителей-сыроедов, которые также предпочитали нетрадиционную медицину. Как рассказала детский омбудсмен, выявить подобные случаи несложно, – как правило, о вегетарианстве ребёнка знают родственники, одноклассники или учителя. Предполагается, что они будут сначала наставлять родителей, а в случае бездействия – обращаться в соответствующие органы.
Собеседница подчеркнула, что об уголовной ответственности речь не ведётся. Задача закона – направить родителей и показать, что сыроедение, веганство или вегетарианство негативно сказывается на здоровье малыша.
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«Никто не говорит, что нужно залезать в каждый дом, в каждый холодильник. Как правило, если ребёнка держат на сыроедении, о таких случаях известно: дети, которые ходят в детский сад, школу, сами об этом рассказывают, учителя могут замечать, что ребёнок отказывается от мяса или молока. Цель инициативы – не наказать кого-то, а установить эти ориентиры, эти нормы, рамки, в пределах которых находится детская безопасность, потому что речь идёт о жизни и смерти наших детей», — сказала Ирина Волынец.
«Наличие такого закона поставит мозги на место многим, кто сомневается. Лишение родительских прав – это самая крайняя мера. Родителей можно сначала взять под наблюдение, наставить, объяснить им. Затем можно провести обследование ребёнка, показать, что выявлен дефицит важнейших элементов в организме. Вряд ли после проведения обследования родители будут продолжать в том же духе, но если будут, то здесь уже надо рассматривать их родительскую состоятельность», — добавила омбудсмен.Специалисты также поддержали инициативу. По словам диетологов, растительный белок не может полностью дать растущему организму все необходимые элементы. При таком питании у ребёнка могут возникнуть тяжёлые заболевания.
«В растительном белке не хватает определённых клеточек, кирпичиков для того, чтобы организм ребёнка правильно строился. Очень много исследований было проведено относительно детей-вегетарианцев, и они показывают, что такое питание вызывает анемичное состояние, недоразвитость ребёнка, оно оказывает влияние на нервную систему, на костные ткани, на весь организм ребёнка, снижаются умственные способности и так далее», — отметила тренер по питанию, диетолог-консультант Ольга Капийчук.По словам эксперта, вегетарианский образ жизни нередко доводил людей до комы и потери сознания.
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