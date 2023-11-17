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«Недосмотрели»: чиновники об обвале дома в Астрахани и кто ответит за смерть пенсионерки

Глава Минстроя Файзуллин: трагедия в Астрахани связана с недосмотром
17 ноября 2023, 13:05
Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Многоэтажный жилой дом обрушился в Астрахани 16 ноября. В результате инцидента погибла пожилая женщина. Редакция «Радио 1» расскажет, по чьей вине произошла трагедия, что о произошедшем говорят власти, и как жители многоэтажки поняли, что их дом рухнет через несколько минут.

В Астрахани рухнул жилой дом


Пятиэтажный жилой дом обрушился в Астрахани вечером 16 ноября. Один подъезд рухнул полностью, второй был поврежден частично. По имеющейся информации, постройке уже более 62 лет, прежде жители дома жаловались на состояние здания и просили расселения.


На месте многоэтажного дома, где раньше располагались жилые квартиры, груда строительных материалов. Специалисты продолжают разбирать завалы, так как под ними еще могут находиться люди.


Обрушение дома в Астрахани: причины


В Следственном комитете России по Астраханской области сообщили, что обрушение многоэтажного дома могло произойти из-за сноса несущей стены в одной из квартир. Правоохранители установили, что собственники одного из помещений внесли изменения в конструкцию, убрав несущую стену. Телеграм-канал Mash опубликовал фото, на котором изображена студия, которая до ремонтных работ была однокомнатной квартирой.

Владельцы выставили объект на продажу до произошедшей трагедии.

SHOT: Момент обрушения дома в Астрахани запечатлели на видео
SHOT: Момент обрушения дома в Астрахани запечатлели на видео

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение дома в Астрахани связано с тем, что контролирующие органы не уделяли постройке достаточного внимания. Об этом он рассказал во время выступления на VIII Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта.

Он указал на то, что главные жилищные инспекторы должны осуществлять контроль за объектами постоянно и любые изменения в конструкции здания должны быть согласованы.

«Трагедия в Астрахани с чем она связана? — С тем, что недосмотрели. Любые изменения в объекте не должны просто так делаться», — заявил Файзуллин.

Телеграм-канал Mash сообщил об еще одной версии произошедшего. Причиной обрушения дома мог стать подмыв фундамента.

По информации портала, местные жители рассказали о прорыве батарей в одной из квартир. Кроме того, выяснилось, что пятиэтажка стояла в очереди на капитальный ремонт, а владельцы квартир неоднократно жаловались на давление в трубах и аварийное состояние жилья.

Обрушение дома в Астрахани: жертвы


В результате обрушения многоквартирного дома в Астрахани погибла 84-летняя пенсионерка, которая не успела спуститься на улицу. Самостоятельно эвакуировались из дома 213 человек. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

В рухнувшем доме в Астрахани ранее уже обваливалась стена
В рухнувшем доме в Астрахани ранее уже обваливалась стена

Как начиналось обрушение многоэтажки в Астрахани


После трагедии жильцы обрушившегося дома рассказали, как поняли, что их дом рухнет через считанные минуты. В беседе с изданием «Комсомольская правда», пострадавшие сообщили, что сначала они услышали хлопок, после чего дом стал шататься.
За окном «пыль стояла столбом», были слышны крики людей: «Выходите! Выходите! Дом падает!», рассказали очевидцы.

Как помогут людям после обрушения дома


На месте происшествия продолжают работу специальные службы. В оперативный штаб каждые 10 минут докладывают о ситуации. В близлежащих школах города созданы пункты временного размещения для жителей разрушенного дома.

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«Бороться с бедностью»: как отразится на россиянах повышение МРОТ с 1 января 2024 года
Депутаты приняли закон о повышении МРОТ с 1 января 2024 года
17 ноября 2023, 14:28

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Госдума приняла в окончательном чтении закон о повышении МРОТ с 1 января 2024 года. Редакция «Радио 1» расскажет, ниже какой суммы не может начисляться заработная плата в будущем году, предусмотрены ли штрафы за неисполнение закона работодателями, и какие социальные выплаты будут проиндексированы.

Размер МРОТ с 1 января 2024 года


В соответствии с принятым законом, МРОТ в России будет повышен с 1 января 2024 года. Закон принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Рост МРОТ к предыдущему году составит 18,5%. Минимальная сумма, ниже которой работодатель не вправе устанавливать заработную плату, составит 19 242 рубля ежемесячно.

Изменения в законодательстве прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что увеличить МРОТ распорядился президент России Владимир Путин. Володин отметил, что Госдума приняла важное решение, которое повысит реальные доходы населения. Он также добавил, что заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек, которые в настоящее время получают минимальную зарплату.

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Что означает повышение МРОТ


Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша в эфире «Радио 1» рассказал, что так как некоторые социальные выплаты привязаны к МРОТ, с его увеличением произойдет и их индексация. По его словам, основная цель российских властей состоит в том, чтобы бороться с бедностью. После того, как в России поднимается минимальный размер оплаты труда, большое количество людей выйдут из бедности.

Ракша пояснил, что кроме МРОТ также будут проиндексированы пенсии, компенсации по больничному листу, выплаты по уходу за детьми.  

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 2025 году размер МРОТ будет иметь соотношение с средней заработной платой в стране не ниже 48 процентов.  

Напомним, в настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля.

В России работодателей будут штрафовать за слишком низкие зарплаты


Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева рассказала, что с 1 января 2024 года работодатели, которые начисляют своим сотрудникам слишком маленькие зарплаты, будут привлекаться к ответственности, пишет «Прайм».

Эксперт пояснила, что после вступления в силу закона о повышении МРОТ, оклад работников не должен быть меньше 19 242 рублей в месяц. За нарушение нормы на работодателя будет наложен штраф, максимальный размер которого составляет 100 тысяч рублей.
 

Государственная дума одобрила повышение пенсий с 1 января 2024 года

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С 1 января 2024 года в России также будут проиндексированы пенсии. Выплаты увеличатся на 7,5% и коснутся всех пенсионеров. Согласно закону, неработающие пенсионеры в 2024 могут рассчитывать на страховую пенсию в размере 22 605 рублей.

В 2024 увеличится размер пособий


С 2024 года в России также увеличатся пособия по рождению и воспитанию детей. Доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что индексация выплат связана с увеличением МРОТ. По ее словам, в будущем году на первого ребенка выплата составит 44 тысячи рублей и 58 тысяч рублей на второго.

Кроме того, будет увеличена сумма материнского капитала. В 2024 году она составит 565 562 рублей.
 
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#пенсии
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Рамзана Кадырова наградили медалью евразийской ассоциации университетов
17 ноября 2023, 14:21

Фото: РИА Новости/Татьяна Барыбина

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова наградили медалью евразийской ассоциации университетов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что награду Кадырову вручил ректор МГУ Виктор Садовничий во время открытия филиала университета в Грозном. 

По словам Садовничего, награда вручена за вклад в евразийское сотрудничество. 

Глава Чечни также вручил ректору МГУ награду – орден Кадырова, который является высшей наградой республики. 

Ранее в этот день сообщалось, что 15-летнему сыну главы Чеченской Республики Адаму Кадырову вручили ещё две награды. Отмечается, что он получил орден «Трудовая доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. 

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#рамзан кадыров
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#медаль
#мгу
#сотрудничество
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Российские работодатели назвали методы удержания сотрудников от увольнения
Опрос: Российские работодатели предлагают повышение зарплаты
17 ноября 2023, 14:14

Фото: istockphoto.com/shironosov

Согласно опросу исследовательского центра «Зарплаты.ру», российские работодатели для удержания сотрудников от увольнения предлагают обычно повышение зарплаты, а также уменьшают нагрузку.
Так ответили 65 и 49% опрошенных соответственно.

Кроме этого, руководители могут предложить сотруднику изменение графика работы, а также перевод на более интересный проект.

Как передаёт RT, работодатели стремятся удержать в компаниях редких специалистов, рабочих, менеджеров.

Отмечается, что в опросе поучаствовали 2,1 тыс. работодателей из всех федеральных округов страны.

Ранее опрос Аналитического Центра Консоль.Про показал, что 19% российских студентов при устройстве на трудоустройстве готовы согласиться работать без официального оформления.

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#увольнение
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В Московской области теперь проще стать опекуном или усыновителем
17 ноября 2023, 14:01

Фото: Фотобанк МО

Получить заключение о возможности стать опекуном или усыновителем жители Подмосковья теперь можно в электронном виде. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Больше не нужно писать бумажные заявления – достаточно подать электронное на региональном портале госуслуг. Напомню, что перед выдачей такого заключения проводится обследование условий жизни для ребёнка в будущей семье. С начала года у нас в регионе заключение о возможности быть опекуном получили более 2,5 тыс жителей», – сказала Болтаева. 
Как пояснили в Минсоцразвития Подмосковья, заключение можно получить по ссылке. Решение поступит в течение девяти рабочих дней. Если нужен бумажный документ, его можно получить в МФЦ у сотрудника социальной защиты.
 
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#заявление
#госуслуги
#московская область
#подмосковье
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Лукашенко посетил базу вооружения в Гомеле, где ему подарили гранатомёт
17 ноября 2023, 13:23

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил артиллерийскую базу вооружения в Гомеле, где ему вручили гранатомёт, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
В рамках рабочий поездки в Гомель глава РБ посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, где ознакомился с организацией зон хранения оружия и ремонтными цехами.

Осмотрев базу, Лукашенко призвал сотрудников усердно работать в направлении импортозамещения, поскольку закупать вооружение крайне дорого. К тому же, необходимо развивать промышленность. 

«Первому (Лукашенко) подарили гранатомет», - прокомментировали ситуацию в СМИ.

В Telegram-канале также добавили, что этот презент Лукашенко вручили, чтобы пополнить президентский «арсенал».

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#промышленность
#вооружение
#белоруссия
#александр лукашенко
#подарок
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На «Госуслугах» могут появиться номера россиян
17 ноября 2023, 13:22

Фото: iStock/scyther5

Минцифры предлагает разместить на портале «Госуслуги» информацию о зарегистрированных на россиян сим-картах.
Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники на телеком-рынке. Таким образом пользователи через личный кабинет смогут отследить, не пользуются ли мошенники их старым номером, а также не оформили ли от их лица новые номера. Сейчас такая информация есть только у сотовых операторов. Данная инициатива может помочь в борьбе с дистанционным мошенничеством, но операторы заявляют об избыточности новой меры.

Собеседник «Коммерсанта» сообщил, что пользователи смогут заблокировать через личный кабинет оформленный номер без участия сотового оператора. В Минцифры комментировать новость не стали. В «Tele2» считают, что в случае реализации инициативы нужно уделить особое внимание к безопасности баз данных пользователей.

«Полагаем, что сбор сведений избыточен, они в любом случае должны предоставляться самим оператором и не собираться на иных ресурсах, иначе это может дать злоумышленникам дополнительный инструмент», – сообщили в МТС.
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#госуслуги
#сотовая связь
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#россия
#мошенники
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В библиотеке Долгопрудного для детей организовывают занятия по чтению
17 ноября 2023, 13:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

В долгопрудненской библиотеке для первоклашек организовывают «Барбоскины чтения». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
На специальных занятиях по улучшению чтения у школьников работают собаки, которые помогают поднимать мотивацию к изучению у детей.

На одном из занятий  в Центральной библиотеке главным слушателем детей была австралийская овчарка Белка.

«Зачастую проблемы с чтением у малышей связаны с психологическим зажимом, который спровоцирован критикой сверстников, педагогов или даже родителей. Ощущение сопричастного слушателя позволяет ребенку сконцентрироваться и уверенно начать читать», - отметила председатель МОСКОО «Х-Легион» Дарья Ильичева.

Стоит отметить, что курс состоит из 8 занятий, на которых ребенку помогают раскрыть его интерес к чтению и любовь к животным. Кроме этого, занятия проходят бесплатно.

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#подмосковье
#обучение
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Глава Истры Витушева проверила работы на площади перед драматическим театром
17 ноября 2023, 12:57

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева проинспектировала ход работ по обустройству площади перед Истринским драматическим театром. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
в Рамках благоустройства прилегающей территории к театру планируется установить лавочки, качели и навесы для жителей округа, а также сделать декоративное парковое освещение.

«На сегодняшний день активно идут работы по устройству парковочного пространства, которое мы создаем по просьбам как руководства самого театра, так и жителей ближайших домов. Площадь парковки для автотранспорта составит чуть более 1 тыс. квадратных метров», - отметила глава.

Стоит отметить, что работы по облагораживанию территории закончат к концу ноября.

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#парковки
#благоустройство
#площадки
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Украинские беженцы массово покидают Польшу
INTERIA Biznes: украинские беженцы уезжают из Польши в Германию или на родину
17 ноября 2023, 12:41

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Большая часть беженцев из Украины, которые въехали в Польшу, уже покинули страну и вернулись на родину или переехали в Германию. Такие данные приводит портал INTERIA Biznes.
«Число украинцев, находящихся в Польше, уменьшается с каждым кварталом. Большинство людей, пересекших польско-украинскую границу с 24 февраля 2022 года, уже находятся на родине», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что многие украинские беженцы, оставшиеся в ЕС, проживают в Германии, а не в Польше. Таким образом, в ФРГ находится примерно 1, 1 млн украинцев, а в Польше – 958 тысяч. Однако в материале подчеркивается, что население Германии почти в двое превышает население Польши.

При этом, по данным Bloomberg, украинские беженцы также массово покидают Канаду из-за высокой стоимости жизни. Однако многие из них уезжают в Европу, а не на Украину.

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