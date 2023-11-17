«Недосмотрели»: чиновники об обвале дома в Астрахани и кто ответит за смерть пенсионерки

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Многоэтажный жилой дом обрушился в Астрахани 16 ноября. В результате инцидента погибла пожилая женщина. Редакция «Радио 1» расскажет, по чьей вине произошла трагедия, что о произошедшем говорят власти, и как жители многоэтажки поняли, что их дом рухнет через несколько минут.
В Астрахани рухнул жилой дом
Пятиэтажный жилой дом обрушился в Астрахани вечером 16 ноября. Один подъезд рухнул полностью, второй был поврежден частично. По имеющейся информации, постройке уже более 62 лет, прежде жители дома жаловались на состояние здания и просили расселения.
Обрушение дома в Астрахани: причины
В Следственном комитете России по Астраханской области сообщили, что обрушение многоэтажного дома могло произойти из-за сноса несущей стены в одной из квартир. Правоохранители установили, что собственники одного из помещений внесли изменения в конструкцию, убрав несущую стену. Телеграм-канал Mash опубликовал фото, на котором изображена студия, которая до ремонтных работ была однокомнатной квартирой.
Владельцы выставили объект на продажу до произошедшей трагедии.
SHOT: Момент обрушения дома в Астрахани запечатлели на видео
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение дома в Астрахани связано с тем, что контролирующие органы не уделяли постройке достаточного внимания. Об этом он рассказал во время выступления на VIII Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта.
Он указал на то, что главные жилищные инспекторы должны осуществлять контроль за объектами постоянно и любые изменения в конструкции здания должны быть согласованы.
«Трагедия в Астрахани с чем она связана? — С тем, что недосмотрели. Любые изменения в объекте не должны просто так делаться», — заявил Файзуллин.
Телеграм-канал Mash сообщил об еще одной версии произошедшего. Причиной обрушения дома мог стать подмыв фундамента.
По информации портала, местные жители рассказали о прорыве батарей в одной из квартир. Кроме того, выяснилось, что пятиэтажка стояла в очереди на капитальный ремонт, а владельцы квартир неоднократно жаловались на давление в трубах и аварийное состояние жилья.
Обрушение дома в Астрахани: жертвы
В результате обрушения многоквартирного дома в Астрахани погибла 84-летняя пенсионерка, которая не успела спуститься на улицу. Самостоятельно эвакуировались из дома 213 человек. Несколько человек числятся пропавшими без вести.
В рухнувшем доме в Астрахани ранее уже обваливалась стена
Как начиналось обрушение многоэтажки в Астрахани
После трагедии жильцы обрушившегося дома рассказали, как поняли, что их дом рухнет через считанные минуты. В беседе с изданием «Комсомольская правда», пострадавшие сообщили, что сначала они услышали хлопок, после чего дом стал шататься.
За окном «пыль стояла столбом», были слышны крики людей: «Выходите! Выходите! Дом падает!», рассказали очевидцы.
Как помогут людям после обрушения дома
На месте происшествия продолжают работу специальные службы. В оперативный штаб каждые 10 минут докладывают о ситуации. В близлежащих школах города созданы пункты временного размещения для жителей разрушенного дома.
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Анастасия Крестьянова