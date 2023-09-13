Нейропсихолог Хвингия: 70% людей чувствуют себя ущербными из-за блогеров

Специально для победителей и призеров состоится праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы разных направлений. Остальные участники смогут посмотреть онлайн-трансляцию на сайте, ютуб-канале и на аккаунтах Системы-112 Московской области в социальных сетях, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

20 августа завершился приём творческих работ на конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей». Целью проведения детского творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» стало повышение узнаваемости номера службы спасения среди подрастающего поколения.

На момент окончания приёма заявок от конкурсантов насчитывалось свыше 2,5 тысяч творческих работ. Из которых около 400 коллективных работ.

На церемонии награждения состоится выставка детских работ, присланных на конкурс. Также ребятам будет устроен смотр пожарно-спасательной техники и автомобилей служб экстренного реагирования. Детям представится возможность познакомиться с нюансами работы всех служб, примерить на себя роль сотрудника экстренных служб и задать любые вопросы специалистам.

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