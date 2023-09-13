Нейропсихолог Хвингия: 70% людей чувствуют себя ущербными из-за блогеров

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«Часто блогеры забывают сказать о том, что нужно объективно оценивать свои возможности. К тому же, есть цель оправданная, а есть неоправданная. Некоторые блогеры говорят: “Вы будете зарабатывать миллион в месяц”. Но кто сказал, что этому человеку этот миллион нужен? Также идёт постоянная пропаганда того, что успешные люди зарабатывают миллион в месяц, а неуспешные – нет. То есть получается, что у нас почти 70 процентов человек чувствуют себя ущербными. Ведь блогер сказал, что успешный только тот, кто зарабатывает по миллиону в месяц», — сказала Ирина Хвингия.Читайте также:
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