Радио1
Главная / Новости / Общество/ Нейропсихолог связала низкую работоспособность с негативными мышлением

Нейропсихолог связала низкую работоспособность с негативными мышлением

Нейропсихолог Хвингия объяснила пользу от позитивного мышления
13 сентября 2023, 16:09
Фото: IStock/MangoStar_Studio

Фото: IStock/MangoStar_Studio

Чаще всего человек запоминает только негативные события, потому что они эмоционально окрашены. Однако постоянная концентрация на негативе вредит здоровью, рассказала «Радио 1» нейропсихолог Ирина Хвингия.
По словам специалиста, в состоянии негатива человек постоянно прокручивает в голове ситуацию, которая его расстроила. Но постоянное напряжение может привести к проблемам со сном или с концентрацией внимания.
«У нас ограничен объём внимания. Если мы начнём очень много внимания направлять на негатив, то у нас почти не останется ресурсов для поиска решения этой проблемы. Ведь решить проблему можно только из спокойного состояния. Даже если у нас небольшая проблема, мы её постоянно обдумываем, и в результате у нас нарушается сон, аппетит, снижается концентрация внимания, общая работоспособность. То есть у нас мозг находится в напряженном состоянии», — отметила нейропсихолог.

Ирина Хвингия рекомендовала при негативных ситуациях искать плюсы. Так у человека останутся силы на решение проблемы.

Читайте также:

Топ-5 упражнений от нейропсихолога для мозга

Сомнолог Кудинов объяснил, почему на работе нужно спать

Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты улучшают работу мозга
#человек
#работа
#психолог
Читайте нас в
Открытый грунт: что сажать на даче осенью
13 сентября 2023, 16:31

Фото: iStock/jacoblund

Осенняя пора традиционно считается временем сбора урожая. Однако, опытные огородники знают, что именно в это время следует готовиться к будущему сезону. О том, как подготовить огород к холодам, какие культуры подойдут для позднего посева и какие работы точно стоить выполнить на даче пред наступлением зимы, расскажет редакция «Радио 1».

Как подготовить огород к зиме

 
В начале осени дачникам советуют удобрять почву. Полезные элементы в виде извести и золы следует вносить в перекопанную землю, также стоит добавлять опилки, они помогут разрыхлить почву. Сохранению молодых побегов способствует фосфор и калий, поэтому выбирать удобрения нужно на их основе. Помимо того, что за зиму земля успеет впитать все полезные элементы, что благоприятно скажется на последующем урожае, работать с землей станет проще. Она будет мягкой, рыхлой, в ней хорошо будут приживаться культуры.

Россиянам рассказали, чем опасны консервированные овощи
Россиянам рассказали, чем опасны консервированные овощи

Что сажать осенью

 
Вопреки мнению, что к осени урожай собран и работы в огороде подошли к концу, существует ряд культур, которые прекрасно приживаются в канун грядущих холодов и не требуют тщательного ухода. Кроме того, подготовить к зиме можно не только огород, но и придомовую территорию и клумбы. Растения, которые посажены осенью, растут более выносливыми, крепкими и легко переносят холода.
 

Деревья

 
Предпочтение стоит отдать тем видам деревьев, которым будет комфортна климатическая зона. Не стоит покупать саженцы тех видов, которые любят солнце и сухую погоду. Из плодовых деревьев лучше отдать предпочтение яблоне, груше, некоторым сортам сливы. Также осенью сажают шелковицу и рябину.
 

Овощи


К непривередливым овощам, которые будут расти зимой, относят лук, морковь, свеклу и редис.
Важно высадить грядки минимум за две недели до наступления холодов. Однако, при посадке моркови и свеклы следует уделить внимание некоторым нюансам. Семена моркови стоит сеять с запасом и выдерживать расстояние около 2-3 см между ними. Кроме того, не стоит опускать семена в землю глубже 2-3 см. При посеве свеклы стоит обратить внимание на ее сорт и сеять семена нужно перед заморозками. Лучше дождаться устойчивой погоды и только тогда отправиться в огород.   

Цветы


Посадку цветов часто оставляют на весну, однако, если начать сеять семена растений осенью, можно получить ряд преимуществ. Цветы, высаженные в это время года начнут цвести раньше на 2-3 недели чем те, которые были посажены весной. Губительные болезни, насекомые и жуки не смогут в высокой степени навредить растениям, так как они за зиму обретут устойчивый иммунитет. Благодаря влаге, семена будут активно расти, они станут крепкими и крупными. Основными видами цветов, которые подойдут для клумб и будут себя комфортно чувствовать в зимний период, стали: астра, арабис, адонис, василек полевой, нарциссы, космея, календула, лаватера, лаванда, пионы, тюльпаны, тысячелистник.
 

Как подготовить растения к зиме

 
Для тех, кто уже обладает садом или огородом, существует несколько обязательных правил, которые нужно выполнить перед наступлением зимы.
Профессиональные садоводы уверены, что обрезать деревья нужно именно осенью, при этом работы необходимо завершить до наступления первых заморозков. Кроме того, деревья следует обрезать стерильным секатором, чтобы исключить заражение растений.

О том, что растения необходимо укрывать на зиму, знают все дачники, но важно помнить, что делать это нужно перед наступлением холодов. Если растение будет укутано в теплую погоду, оно может проснуться и войти в зимний режим вегетации оно уже сможет. Не следует также использовать для укрытия растений полиэтилен. Под ним образуется конденсат, который создает лишнюю влагу. 


Читайте также:

Диетолог Шестакова предупредила о вреде арбузов

Подмосковье экспортировало около 19 тысяч тонн переработанных овощей, фруктов и орехов

«Известия»: В России предложили маркировать вредную еду
#деревья
#урожай
#растения
#удобрения
#огород
#дачники
#семена
Читайте нас в
Нейропсихолог Хвингия: 70% людей чувствуют себя ущербными из-за блогеров
13 сентября 2023, 16:17

Фото: IStock/FabrikaCr

Многие блогеры продают идею позитивного мышления, визуализации или успеха, забывая про объективность. Из-за этого у многих людей снижается самооценка, рассказала «Радио 1» нейропсихолог Ирина Хвингия.
По её словам, инфлюенсеры в интернете не говорят о том, что для покупки машины или квартиры нужно получить образование и найти работу. Часто блогеры продвигают идею богатого и успешного человека, но эта модель делает неудачниками другую категорию людей, отмечает нейропсихолог.
«Часто блогеры забывают сказать о том, что нужно объективно оценивать свои возможности. К тому же, есть цель оправданная, а есть неоправданная. Некоторые блогеры говорят: “Вы будете зарабатывать миллион в месяц”. Но кто сказал, что этому человеку этот миллион нужен? Также идёт постоянная пропаганда того, что успешные люди зарабатывают миллион в месяц, а неуспешные – нет. То есть получается, что у нас почти 70 процентов человек чувствуют себя ущербными. Ведь блогер сказал, что успешный только тот, кто зарабатывает по миллиону в месяц», — сказала Ирина Хвингия.
Читайте также: 

Топ-5 упражнений от нейропсихолога для мозга

Сомнолог Кудинов объяснил, почему на работе нужно спать

Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты улучшают работу мозга
#блогер
#люди
#психолог
Читайте нас в
21 сентября будут подведены итоги конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей»
13 сентября 2023, 16:16

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» состоится в 21 сентября.

Специально для победителей и призеров состоится праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы разных направлений. Остальные участники смогут посмотреть онлайн-трансляцию на сайте, ютуб-канале и на аккаунтах Системы-112 Московской области в социальных сетях, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

20 августа завершился приём творческих работ на конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей». Целью проведения детского творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» стало повышение узнаваемости номера службы спасения среди подрастающего поколения.

На момент окончания приёма заявок от конкурсантов насчитывалось свыше 2,5 тысяч творческих работ. Из которых около 400 коллективных работ.

На церемонии награждения состоится выставка детских работ, присланных на конкурс. Также ребятам будет устроен смотр пожарно-спасательной техники и автомобилей служб экстренного реагирования. Детям представится возможность познакомиться с нюансами работы всех служб, примерить на себя роль сотрудника экстренных служб и задать любые вопросы специалистам.

Читайте также:

Мобильное приложение Системы-112 поможет узнать, где находится ваш ребёнок.

Операторы Системы-112 Подмосковья с начала года оказали помощь жителям 8 миллионов раз.

Подмосковная Система-112 помогает не только жителям Московской области.
#мобильное приложение
#конкурс
#выставка
#помощь
#концерт
#онлайн
#служба
#112
Читайте нас в
Невинно осужденный на 13 лет Фатхулла Исхаков получил 31 млн рублей компенсации
13 сентября 2023, 16:00

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Суд Ленинского районного суда Уфы частично удовлетворил иск 86-летнего Фатхуллы Исхакова о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Министерство финансов РФ обязуют выплатить пенсионеру 31,6 миллион рублей.
Изначально Исхаков просил выплату в размере 450 миллионов, но суд обязал выплатить ответчику только 31,6 миллиона. Информацию передает Mash.

«На протяжении всего следствия я подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, меня били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении, которого я не совершал», — сообщает Фатхулла Исхаков в иске.
Несправедливо отсидевшего за убийство реабилитировали спустя более 50 лет, это первый случай в стане, когда исковая давность истекла настолько давно. Несмотря на признание приговора ошибочным, его долгое время не отменяли — до сегодняшнего дня.

Читайте также: 

В Великобритании сотрудница тюрьмы получила срок за роман с заключенным

Мать и жена насильника-педофила организовали его побег из тюрьмы

В Британии дети-беженцы оказались в тюрьме с насильниками

#суд
#убийство
#компенсации
#рф
#тюрьма
Читайте нас в
Минюст США наложил иск на Илона Маска
Axios: Минюст США обвинил Маска в угрозе безопасности данных пользователей X
13 сентября 2023, 15:52

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Министерство юстиции США обвинило Илона Маска в нарушении конфиденциальности пользователей соцсети X (бывш. Twitter). Об этом сообщает информационный портал Axios.
Уточняется, что Маск периодически осуществлял руководство «особым образом, который мог поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность данных».

Кроме того, предъявленный Минюстом иск ознаменовал собой последнюю попытку американского правительства добиться соблюдения представителями социальной сети условий соглашения Федеральной торговой комиссии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Илон Маск продолжит в полном объёме предоставлять Украине услуги спутников Starlink. Затем стало известно, что Маск ограничил работу Starlink в районе Чёрного моря, объяснив это тем, что США наложили антироссийские санкции, которые работают в том числе и на территории Крыма. При этом, сенатор США Элизабет Уоррен потребовала начать расследование в отношении компании SpaceX.

Читайте также:

Илон Маск презирает Трампа, а Байдена считает «адски скучным»

Раскрыта причина, по которой Маск сорвал атаку Киева на флот РФ

Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке
#илон маск
#сша
#безопасность
#услуги
#компании
Читайте нас в
В Киеве возбудили уголовное дело против нардепа Пипы за разжигание межнациональной розни
Арестович подал иск против нардепа Пипы за разжигание межнациональной розни
13 сентября 2023, 15:51

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд в Киеве обязал ГБР открыть уголовное по иску экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича против нардепа Натальи Пипы, организовавшей преследование молодого человека, который во Львове пел песни Виктора Цоя на русском языке. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Уточняется, что дело против Пипы будет открыто за разжигание межнациональной розни. Именно так ее действия против молодого человека расценил Арестович.

«Будем приучать любителей сеять рознь и вражду среди украинцев к выполнению Конституции Украины», - написал Арестович.
 
Напомним, львовский городской суд вынес приговор в отношении 17-летнего юноши, который на улице пел песню Виктора Цоя на русском языке. Его признали виновным в мелком хулиганстве и вынесли предупреждение. Преследование парня начала депутат Рады от партии «Голос» Наталья Пипа. Сама Пипа не скрывает, что ее действия были продиктованы политической конъюнктурой. После того, как в соцсетях многие поддержали молодого человека, депутат сама просила суд не штрафовать его, а только предупредить.

Читайте также:

В Киеве запретили слушать русскоязычные песни в публичных местах

Житель Львова получил штраф за прослушивание песни Лепса

В Крыму троих девушек оштрафовали за песню Верки Сердючки
 
#суд
#приговор
#дело
#предупреждение
#штраф
#депутат
#арестович
Читайте нас в
Экс-полиграфолог МВД объяснил, почему люди поджигают военкоматы по приказу мошенников
Психолог Барышев объяснил, почему люди поджигают военкоматы по приказу мошенников
13 сентября 2023, 15:39

Фото: IStock/Kiwis

Телефонные мошенники всё чаще толкают россиян на серьёзные преступления. Теперь они не просто просят номер карты, но и подстрекают на поджог военкоматов.
Президент Ассоциации профессионалов детекции лжи, доктор психологии Международной ассоциации психологов, бывший руководитель главного подразделения МВД России по полиграфии Олег Барышев рассказал «Радио 1», что на удочку мошенников в основном попадают люди из группы риска. По его словам, это люди с проблемами по здоровью или плохим воспитанием.
«Это определённая группа риска, которая соглашается на такие действия. Это либо люди с какими-то аномалиями здоровья, например, с понятийным аппаратом, с последствиями каких-нибудь болезней, либо с недостаточно правильным воспитанием», — сказал Барышев.
По словам специалиста, часто люди понимают, что попали в лапы мошенника в процессе общения. Но так как они находятся в трансе, противоречить злоумышленникам не могут.
Понять, что вам звонят мошенники, можно по бесконечным обещаниям и нездоровому желанию помочь.  
«Люди предполагают, что мошенники смогут решить их проблемы, при этом, мошенники красиво представляются, надевают как бы на себя форму представителей власти. Поэтому люди им верят. Это тоже параметр доверчивости, неумения определить, где правда, где ложь. Их можно вычислять по каким-то неземным и нереальным общениям. Например, “мы погасим вам кредит”, “мы поможем что-то выкупить или реструктуризировать долг”», — сказал Барышев.
Читайте также: 

Психолог назвал признаки того, что ваш родственник попал в руки мошенников

Группу обманывавших пенсионеров псевдо-ремонтников задержали в Петербурге

Телефонные аферисты разработали новую мошенническую схему
#психолог
#мвд
#мошенники
#кредит
#поджог
Читайте нас в
Глава Мособлдумы Брынцалов призывает жителей региона принять участие в экологической акции
13 сентября 2023, 15:15

Фото: пресс-служба Московской областной Думы

Ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево» в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» пройдет в Московской области с 16 по 30 сентября.
Для акции подобрано почти 700 участков: 24 участка на землях лесного фонда (общей площадью более 27 га) и 654 площадки на землях муниципальных образований (общей площадью свыше 70 тыс. га)

Центральная лесная площадка в этом году будет организована вблизи деревни Новая Купавна в Богородском городском округе. На этому участке, где была произведена сплошная санитарная рубка, высадят порядка 16 тыс сосен.
«Это добрая и очень правильная традиция по сохранению наших лесов. В ней, как и в любом полезном деле, важна сплочённость и командный дух. Надеюсь, что и в этом году настрой наших жителей не угаснет и все вместе мы сделаем одно большое и важное дело!», — 
отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Адреса всех площадок, где пройдёт акция, можно найти на Геопортале Подмосковья в разделе Комлесхоза региона «Наш лес. Посади своё дерево 2023».

Читайте также:

Комлесхоз сообщает, как выбрать удобную площадку для участия в акции «Наш лес. Посади свое дерево».

В Подмосковье пометят серых журавлей для изучения путей их миграции.

За прошедшую неделю в парках Подмосковья зафиксировано порядка 1,7 млн посещений.
#подмосковье
#лес
#дело
#акция
#дерево
#игорь брынцалов
#акции
#площадки
#сво
Читайте нас в
В Госдуме предложили выпускать «Пушкинскую карту» для детей от 7 до 14 лет
Депутат Лантратова предложила предоставлять «Пушкинскую карту» с семи лет
13 сентября 2023, 14:50

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») предложила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предоставить возможность детям от 7 до 14 лет пользоваться «Пушкинской картой» или создать для них отдельный аналог. Об этом депутат заявила в своём Telegram-канале.
Она уточнила, что в настоящее время дети не имеют возможности посещать музеи и другие мероприятия, используя «Пушкинскую карту», что говорит о неравномерном доступе к учреждениям культуры и культурным ценностям.

Если предложение будет принято, детям будет предоставляться карта, на которой будет три тысячи рублей, которые можно потратить на посещение выставок, концертов, кинотеатров и иных культурных мероприятий.

Кроме того, Лантратова отметила, что в настоящее время льготы на детей предоставляются родителям, а изменения, внесённые в программу «Пушкинской карты», позволят предоставлять льготы напрямую детям.

Читайте также:

Московский Губернский театр представит свою версию «Золотого ключика»

Коломна приглашает на выставку «Из истории автомобилей»

В Александринском театре пройдёт благотворительный концерт «Звёзды Петербурга»
#культура
#пушкинская карта
#дети
#образование
Читайте нас в
Достижения.рф