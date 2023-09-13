Нейропсихолог связала низкую работоспособность с негативными мышлением

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«У нас ограничен объём внимания. Если мы начнём очень много внимания направлять на негатив, то у нас почти не останется ресурсов для поиска решения этой проблемы. Ведь решить проблему можно только из спокойного состояния. Даже если у нас небольшая проблема, мы её постоянно обдумываем, и в результате у нас нарушается сон, аппетит, снижается концентрация внимания, общая работоспособность. То есть у нас мозг находится в напряженном состоянии», — отметила нейропсихолог.
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