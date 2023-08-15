Нейросеть выявила более 23 тысяч дефектов в содержании территорий с начала августа

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области
Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова сообщила о количестве выявленных нарушений в августе, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.Мониторинг чистоты территорий проводят «умные» автомобили ГУСТ: транспортные средства оснащены нейросетевыми камерами, которые автоматически фиксируют дефекты и направляют их в работу коммунальным службам. За устранением выявленных нарушений следит инспекторский состав ведомства.
«За первую половину августа мобильные комплексы, оснащенные нейросетевыми камерами, зафиксировали 23529 дефектов. За две недели искусственный интеллект успел прокатиться по 39 городским округам, больше всего замечаний в Домодедово — 2329, Истра — 2164, Раменское — 2109, Ленинский — 1977. А вот меньше всего в следующих: Фрязино — 201, Реутов — 264, Талдом — 278, Щёлково — 303», — рассказала Светлана Аипова.
Наиболее частым дефектом стало: гразные опоры освещения, несвоевременная уборкаи граффити.
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