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Нейросети против разума: о чем новый роман Пелевина

Вышла новая книга Пелевина «Путешествие в Элевсин»: что известно о романе
29 сентября 2023, 14:35
Фото: istock/morgan23

Фото: istock/morgan23

Новый роман Виктора Пелевина выйдет 29 сентября. Редакция «Радио 1» расскажет, чему посвящена новая книга, когда старт продаж и где на этот раз будут разворачиваться действия по задумке автора.

Когда выйдет новый роман Пелевина 2023?


Юбилейное произведение Виктора Пелевина выйдет 29 сентября в 20:23 по мск. Одновременно с печатным изданием, роман выйдет в электронной и аудиоверсии на «Букмейте». Обложка книги выполнена в черном цвете с традиционными яркими надписями. В ее центре изображены пять воинов с вилами и лопатами, которые несут на блюде шлем из золота.


О чем роман Пелевина «Путешествие в Элевсин»?


Новый роман Виктора Пелевина вновь станет продолжением истории о созданном мире совершенного сна, в котором существуют живые люди и виртуальные образы. В далеком будущем планеты, во вселенной Transhumanism INC. существует корпорация, которая владеет многочисленными хранилищами. В тайниках содержатся банки с мозгами людей. Начальник службы безопасности вселенной ожидает бунт, который способен уничтожить все живое. Чтобы предотвратить глобальную катастрофу, герой отправляет одного из оперативников в нейросетевое пространство «ROMA-3», где спрятана тайна заговора, а охраняет ее жестокий император Порфирий.

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Прошлые книги Виктора Пелевина


Публикацией серии романов Виктора Пелевина занимается издание «Эксмо». Произведения автора публикуются ежегодно с 2000 года. Предыдущий роман вышел 29 сентября 2022 года.
По мотивам романа «S.N.U.F.F.», выпущенного в 2011 году, режиссер Виктор Гинзбург намерен снять фильм. Адаптация романа уже началась в июле текущего года.

Виктор Пелевин: почему скрывается


Самый таинственный автор отечественных романов Виктор Пелевин никогда не появляется на публике, не дает интервью и не ведет соцсети. Вокруг его таинственной личности ходит множество слухов: кто-то считает, что за его именем стоит женщина, а другие уверены, что произведения создает искусственный интеллект. Почему автор культовых романов пожелал создать вокруг себя информационный вакуум неизвестно, но это не помешало ему завоевать сердца сотен тысяч читателей, которые с нетерпением ждут выхода новых бестселлеров.


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Синоптик Шувалов заявил, что октябрь не будет дождливым
29 сентября 2023, 15:22

Фото: IStock/ABGlavin

Уже послезавтра теплая сентябрьская погода сменится на дождливую октябрьскую. Об этом в эфире «Радио 1» заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
По словам синоптика, на территории Москвы и Московской области в субботу и пятницу будет наблюдаться тёплая погода с температурой 22 градуса. Однако уже в воскресенье, 1 октября, в регион придёт дождь.
«Пора покончить с очень тёплой и сухой погодой, потому что количество выпавших осадков по области не превышает и 10 процентов от требуемой месячной нормы. Это самый сухой месяц за весь ряд метеонаблюдений, так что дождь очень даже нужен. Но, к сожалению, он не будет затяжным. Количество выпавших осадков, может, где-то и превысит пять миллиметров, но в среднем будет около трёх миллиметров», — заметил Шувалов.
При этом специалист подчеркнул, что дождливых дней в октябре будет не слишком много. По прогнозам, погода во второй осенний месяц будет близка к своей климатической норме.  
«Особенно дождливым октябрь он не прогнозируется. С вероятностью 70 процентов октябрь по температуре и по осадкам окажется близким к норме. Как минимум, первая неделя будет точно октябрьская – 12… 17 днём, а потом — 10… 13 градусов», — сказал синоптик.
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Новый пешеходный переход скоро появится в городском округе Люберцы
29 сентября 2023, 15:13

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Новый пешеходный переход свяжет между собой улицы Ленина и Карла Либкнехта в районе улицы Новая и 1-й проезд Михельсона.
Он обеспечит безопасный и комфортный переход через железно-дорожные пути для порядка 130 тысяч жителей близлежащих районов. В ближайшее время для удобства жителей там закончат устанавливать лифты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что развитие дорожной инфраструктуры в регионе является одной из важных задач, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, перехватывающие парковки, разворотные площадки для автобусов. Если видим, что что-то устарело, не соответствует требованиям времени, нашим стандартам и запросу людей, то меняем это на новое, умное и современное. Это в том числе касается комфортных крытых пешеходных переходов, которые мы строим в Подмосковье. Все они оборудованы лифтами, что особенно важно для маломобильных жителей и мам с колясками», — рассказал глава региона.
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#губернатор
#пешеходный переход
#парковки
#строители
#лифты
#развитие
#тротуары
#площадки
#андрей воробьёв
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Скоро в Видном достроят новый разноуровневый пешеходный переход
29 сентября 2023, 14:59

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Уже в ноябре специалисты завершат строительство разноуровневого пешеходного перехода в Видном вблизи станции Расторгуево.
Новый пешеходный переход соединит улицы Донбасскую и Вокзальную. Перемены смогут почувствовать более 20 тысяч человек. Также, специалисты благоустроят прилегающую территорию. 

Пропускная способность перехода составляет до 2 тысяч человек в час. На данный момент 17,6 тысяч человек ежедневно пользуются старым открытым пешеходным мостом без лифтов, который планируют демонтировать.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что развитие дорожной инфраструктуры в регионе является одной из важных задач, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, перехватывающие парковки, разворотные площадки для автобусов. Если видим, что что-то устарело, не соответствует требованиям времени, нашим стандартам и запросу людей, то меняем это на новое, умное и современное. Это в том числе касается комфортных крытых пешеходных переходов, которые мы строим в Подмосковье. Все они оборудованы лифтами, что особенно важно для маломобильных жителей и мам с колясками», — рассказал глава региона.
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Строители завершают строительство пешеходного моста в Раменском.
#подмосковье
#люберцы
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#губернатор
#проезд
#пешеходный переход
#парковки
#человек
#специалисты
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#развитие
#тротуары
#площадки
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#видное
#андрей воробьёв
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В Красногорске до конца года достроят пять детсадов
29 сентября 2023, 14:58

Фото: г. о. Красногорск

В городском округе Красногорск до конца года завершится строительство пяти новых детских садов. Об этом объявил глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков. Он выступил на заседании строительного штаба с представителями застройщиков и подрядных организаций, профильных сотрудников администрации.
Участники обсуждали темпы реализации проектов строительства социальных объектов и инженерной инфраструктуры. Как отметил Волков, главное направление в работе на этот и следующие годы – создание комфортной среды для детей.

Среди новых объектов – сад в жилых комплексах «Опалиха О3» и «Город в лесу», оба на 350 мест, встроенное учреждение на 100 мест в ЖК «ЗаМитино», садик на 250 мест в посёлке Новый и на 310 мест – у деревни Сабурово.  

Кроме того, в ЖК «Ильинские луга» будет создано социальное ядро. Кроме поликлиники и школы на 1500 мест, которую открыли 1 сентября, оно будет включать детсад на 200 воспитанников. 

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#строительство
#детсад
#детские площадки
#подмосковье
#московская область
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Длинные очереди появились в военкоматах Петербурга
29 сентября 2023, 14:47

Фото: istockphoto/nantonov

На этой неделе в нескольких районах Санкт-Петербурга были замечены длинные очереди, выстроившиеся у дверей военкоматов. Болбшую часть ожидающих составляли сотрудники кадровых служб предприятий и организаций, которые пришли передать данные о своих работниках в части воинского учета.
Скорее всего, это связано с тем, что с 1 сентября вступают в силу новые поправки к КоАП, которые сильно ужесточают санкции в области воинского учета. Так, например, размеры штрафов за необеспечение явки призывников в военкомат для юридических лиц выросли с пяти тысяч рублей до 400-500 тысяч, в зависимости от статьи, передает «Фонтанка.ру». Должностные лица заплатят от 60 до 80 тысяч рублей.

При этом, по словам кадровиков, военкоматы не справляются с нагрузкой. Одна из ожидающих пожаловалась, что за час очередь продвинулась всего на пять человек, а военкомат работает только два дня в неделю по два часа и, конечно, не успевает принять всех желающих.

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#военкомат
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Строители завершают строительство пешеходного моста в Раменском
29 сентября 2023, 14:39

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Специалисты завершают строительство надземного перехода через железно-дорожные пути около станции Удельная в Раменском, который связывает улицу Интернациональная и Южный проспект.
По новым стандартам мост будет полностью остеклён, оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп населения, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Пропускная способность перехода составляет около 6 тысяч человек в час.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что развитие дорожной инфраструктуры в регионе является одной из важных задач, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, перехватывающие парковки, разворотные площадки для автобусов. Если видим, что что-то устарело, не соответствует требованиям времени, нашим стандартам и запросу людей, то меняем это на новое, умное и современное. Это в том числе касается комфортных крытых пешеходных переходов, которые мы строим в Подмосковье. Все они оборудованы лифтами, что особенно важно для маломобильных жителей и мам с колясками», — рассказал глава региона.
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#люберцы
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#тротуары
#площадки
#люди
#андрей воробьёв
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В Серпухове построят новый пешеходный мост
29 сентября 2023, 14:27

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Специалисты занимаются строительством перехода, который соединяет основную часть Серпухова с микрорайоном им. Ногина.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что развитие дорожной инфраструктуры в регионе является одной из важных задач, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, перехватывающие парковки, разворотные площадки для автобусов. Если видим, что что-то устарело, не соответствует требованиям времени, нашим стандартам и запросу людей, то меняем это на новое, умное и современное. Это в том числе касается комфортных крытых пешеходных переходов, которые мы строим в Подмосковье. Все они оборудованы лифтами, что особенно важно для маломобильных жителей и мам с колясками», — рассказал глава региона.

Специалисты занимаются строительством перехода, который соединяет основную часть Серпухова с микрорайоном им. Ногина, где живут почти 24 тысячи человек. пропускная способность перехода составляет 1,6 человек в час. Его введут уже в конце ноября. На данный момент рядом с железно-дорожной станцией находится старый пешеходный мост без лифта, после введения в эксплуатацию нового перехода, старый будет демонтирован.

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#подмосковье
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#благоустройство
#губернатор
#парковки
#человек
#специалисты
#развитие
#тротуары
#площадки
#андрей воробьёв
#серпухов
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Мошенники разработали новую схему, связанную с оповещением о штрафах
ИБ-эксперт Саков: мошенники начали рассылать по почте сообщения о штрафах
29 сентября 2023, 14:25

Фото: iStock/PUGUN SJ

Интернет-мошенники вынуждены придумывать новые схемы, поскольку россияне стали более осведомлены о деталях кибератак. Об этом «Газете.Ru» рассказал специалист испытательной лаборатории Лиги Цифровой Экономики Дмитрий Саков.
Так, мошенники начали отправлять россиянам email-рассылку, в которой предлагают напрямую сообщать личные данные якобы для проверки информации. Они притворяются государственными структурами и различными организациями, сообщающими, например, о штрафах или блокировке аккаунта. 

При этом, по словам собеседника «Газеты.Ru», таким способом легче запутать людей, научившихся не обращать внимания на навязчивые баннеры в интернете или звонки с неизвестных номеров. Человек, видя название конкретной компании или ведомства, может проигнорировать дальнейшие мошеннические схемы завладения информацией. 

Кроме того, мошенники начали активнее использовать искусственный интеллект, который автоматически создаёт текст и рассылает его.

Саков посоветовал указывать электронную почту только в редких случаях. Обращать внимание на адрес сайта – часто мошенники используют незащищённый проколол http, а не https. Также он призвал устанавливать антивирусные программы.

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#данные
#искусственный интеллект
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До конца года в Подмосковье откроют 4 разноуровневых пешеходных перехода
29 сентября 2023, 13:57

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Строительство разноуровневых пешеходных переходов проводится в рамках региональной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 гг.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье является одним из самых быстрорастущих регионов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Мы стараемся делать всё, чтобы жителям здесь было максимально комфортно и удобно. Активно развиваем дорожную инфраструктуру - совместно с федеральным Правительством строим крупные автомагистрали, новые путепроводы, чтобы вывести транзитный транспорт и сократить время в пути. В начале сентября вместе с Москвой запустили МЦД-4, в августе МЦД-3. Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, перехватывающие парковки, разворотные площадки для автобусов. Если видим, что что-то устарело, не соответствует требованиям времени, нашим стандартам и запросу людей, то меняем это на новое, умное и современное», — рассказал глава региона. 
Развитие дорожной инфраструктуры относится и к строительству комфортных пешеходных переходов. специалисты оборудуют их лифтами, для удобства жителей. 

До конца текущего года новые переходы появится в Ленинском городском округе, Серпухове, Раменском и Люберцах. Специалисты недавно ввели в эксплуатацию новый переход в Реутове. 

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Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом подмосковный Королёв.

Воробьёв обсудил вопросы здравоохранения с врачами Воскресенской больницы.
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#тротуары
#площадки
#андрей воробьёв
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