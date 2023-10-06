Неизвестную редакцию рукописи песни Высоцкого продали на аукционе

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Рукопись неизвестной версии песни «В холода» Владимира Высоцкого была продана на онлайн-аукционе в четверг за 260 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».
На том же аукционе были выставлены также редкие книги, рукописи, автографы, фотографии, плакаты и исторические документы. Среди них было представлено редкое петровское издание работы Иоганна Бухнера под названием «Учение и практика артиллерии или Внятное описание», которое было продано за 950 тысяч рублей.
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Артем Кузьмин