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Некоторых эвакуированных из сектора Газа россиян разместят в Подмосковье

13 ноября 2023, 19:13
Фото: РИА Новости / МЧС РФ

Фото: РИА Новости / МЧС РФ

Россиян, которым некуда ехать после эвакуации из Сектора Газа, разместят в пунктах временного пребывания в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Большинство соотечественников, которые прилетят сегодня, встретят и разместят родственники. Тех, кому ехать некуда, доставят в пункт временного размещения в Московской области, с которым мы на связи», – сказала вице-спикера Госдумы, главы штаба единороссов по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.
Ранее сообщалось, что ночь первая колонна с 70 россиянами, покинувшими палестинский анклав, прибыла в Каир, где развёрнут штаб МЧС России. Позже спецборт МЧС с эвакуированными россиянами вылетел в Москву. В ближайшее время из сектора Газа будет вывезена новая группа из 90-100 соотечественников.

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#госдума
#единая россия
#подмосковье
#московская область
#сектор газа
#эвакуация
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Сенатор Павлова призвала девушек не зацикливаться на высшем образовании
13 ноября 2023, 19:17

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор Маргарита Павлова призывает девушек не зацикливаться на высшем образовании. В противном случае «упускается детородная функция».
Об этом член Совфеда от Челябинской области сказала в интервью на Русском экономическом форуме. По словам Павловой, часто «высшее образование ни к чему не приводит», а человек только теряется в поисках себя. 

«Они либо начинают работать совершенно по другим специальностям, либо еще что-то. Вот этот поиск себя затягивается на долгие годы. В результате упускается детородная функция»,-заявила Маргарита Павлова. 
После такого ответа интервьюер спросил Павлову, не боится ли она, что её будут обвинять в желании «отмотать время назад». Но она не увидела в этом ничего страшного. 

Маргарита Павлова ранее выступала за ограничение абортов, которые, по её мнению, являются «оружием ментальной войны против
России».

Сообщалось, что Павловой в студенческие годы не хватило баллов для поступления на бюджет. Она поступила на платное отделение Челябинского государственного института культуры.

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#россия
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#образование
#новости
#женщины
#студенты
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Умер 44-летний продюсер сериала «Эйфория» Турен
13 ноября 2023, 19:07

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В возрасте 44 лет скончался американский продюсер Кевин Турен.
О смерти сына изданию Deadline рассказал отец Кевина Турена Эдвард. 

«Без него этот мир станет меньше»,— сказал отец продюсера. 
Кевин Турен умер в Лос-Анджелесе. Причина его смерти неизвестна. 

Кевин Турен родился в Нью-Йорке. Кинематографию изучал в Колумбийском университете. Выступал продюсером фильмов «Рождение нации», «Волны», «Мальком и Мари». Известность Турену принёс сериал «Эйфория», который выходит с 2019 года на HBO. 

Ранее сообщалось о смерти бывшего министра обороны Грузии Тенгиза Китовани. Он был активным участником свержения первого президента страны Звиада Гамсахурдиа. О смерти Тенгиза Китовани сообщает грузинская телекомпания «Рустави 2». Где именно скончался Китовани, не уточняется.

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#продюсер
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#общество
#новости
#сша
#кино
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Воробьёв назвал число госуслуг, переведённых в этом году в цифровой формат
13 ноября 2023, 19:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в 2023 году перевели в цифровой формат ещё 30 госуслуг. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Главная наша задача – удобство, комфорт всего того, что тебя окружает. Запись в школы, детсады, секции или кружки, субсидии для бизнеса, оформление выплат и компенсаций, разрешение на строительство, отчёт контрольным органам – абсолютное большинство госуслуг в Подмосковье мы перевели в «цифру». Уже не надо посещать МФЦ, стоять в очередях и обивать пороги разных ведомств. Можно, не выходя из дома, за пару минут подать заявление. С начала года перевели в электронный вид порядка 30 госуслуг», – отметил глава региона. 
Он добавил, что Подмосковье – большой регион, который постоянно растёт. Поэтому важно, чтобы каждый мог получать услуги быстро и доступно. Электронные сервисы очень востребованы: с января жители Московской области воспользовались ими более 5,5 млн раз. 
 
Так, в октябре на региональном портале стали доступны такие госуслуги, как установка предварительной опеки; оформление экстренной социальной помощи; социального пособия и материальной помощи на погребение; установка тарифов на транспортные услуги; проставление апостиля на документах, выданных ЗАГСом; подача заявки на проведение госэкспертизы проектов освоения лесов.
 
Всё больше услуг и сервисов появляется на портале для бизнеса. Так, с июня можно подать заявку на развитие франшизы и выхода на маркетплейсы; объединены субсидии на покупку и лизинг оборудования; внедрён новый сервис предпроверки для помощи бизнесу при оформлении заявки и исключения ошибок при подаче. 
 
С этого года стали доступны в «цифре» и новые меры поддержки для жителей. Семьи с детьми-инвалидами могут подать онлайн заявление на новую выплату в 18 тыс рублей. Оформить ежегодную выплату могут и многодетные семьи с низкими доходами, где есть школьники.
 
У льготников появился электронный соцпаспорт. Скачав приложение, они могут предъявлять QR-код вместо бумажных документов.
 
Сейчас на РПГУ в электронном виде доступно уже более 300 госуслуг. По словам Воробьёва, работа по переводу их в «цифру» продолжится.
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#цифровизация
#госуслуги
#портал
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На модернизацию теплоснабжения в Подмосковье направят 30 млрд рублей
13 ноября 2023, 18:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На модернизацию системы теплоснабжения Подмосковья в ближайшие годы направят около 27 млрд рублей. Такие данные привёл вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«У нас отапливается 53,5 тыс домов, имеется почти 300 тыс км сетей и 2,7 тыс единиц котельных. В ближайшие годы по различным программам на теплоснабжение планируется потратить 27 млрд рублей», – заявил Хромушин, выступая в Мособлдуме по вопросам теплоснабжения.
Ранее сообщалось, что с текущего до конца 2028 года в Подмосковье на обновление коммунальных объектов будет потрачено более 300 млрд рублей. Речь идёт о реконструкции сетей, котельных, ВЗУ и очистных сооружений. 
 
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#теплоснабжение
#теплотрасса
#реконструкция
#модернизация
#московская область
#подмосковье
#мособлдума
#евгений хромушин
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Депутат Арефьев: Надо изменить статью о международном праве в Конституции РФ
13 ноября 2023, 18:47

Фото: istockphoto.com/Aleksei Smyshliaev

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что статью 15 Конституции РФ о международном праве необходимо изменить для того, чтобы верховенство российского права восторжествовало при заключении международных договоров.
«У нас хозяйственных договоров очень много, поэтому нам надо менять часть 15-й статьи Конституции, чтобы было верховенство российского права при заключении международных договоров», — пояснил в беседе с NEWS.ru Арефьев.

По его словам, иностранные инвестиции ограничивают верховенство российского законодательства.

Ранее замглавы Минюста РФ Андрей Логинов заявил о том, что возвращение к смертной казни в России фактически исключено из-за позиции Конституционного суда. По его словам, правовой режим неприменения смертной казни в России намного более строгий, чем в других странах. Он основан на позиции Конституционного суда, по которой сформировались устойчивые гарантии прав человека, не позволяющие применить такой вид наказания.

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#права
#закон
#рф
#конституция
#право
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Адвокат Жорин: «Мизулина пытается имитировать гражданское общество»
13 ноября 2023, 18:35

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Адвокат Сергей Жорин назвал смешными призывы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной проверить блогеров на мошенничество, поскольку она просто пытается имитировать гражданское общество таким образом.
«Мизулина и Лига безопасного интернета пытаются имитировать гражданское общество и подменять собой правоохранительные структуры, как будто они не работают, ничего не видят или бездействуют. А когда Мизулина обращает на это внимание, по сути, указывает, что нужно делать, это выглядит смешно, если бы не было так грустно», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Жорин.

А вот возможную проверку блогера Эдварда Билла он комментировать не стал, поскольку не хочет вредить самому Эдварду.

До этого глава «Лиги Безопасного Интернета» Екатерина Мизулина высказывалась о задержании блогера Аяза Шабутдинова.

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#блогер
#проверка
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В Госдуме подготовят законопроект о запрете деятельности колдунов
13 ноября 2023, 18:27

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

В Госдуме подготовят законопроект, запрещающий деятельность «колдунов, ведьм и прочих шарлатанов». Об этом в интервью «Российской газете» сообщил депутат Алексей Спиридонов.
Отмечается, что Госдума будет работать над проектом совместно в Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства. 

По словам Спиридонова, его коллеги выступили за необходимость урегулирования на правовом уровне деятельности оккультно-магических организаций. Если узаконить ныне подпольно работающие компании, то в госбюджет поступят дополнительные средства с налогов.

Однако Спиридонов не разделяет позицию других депутатов Госдумы, поскольку это идёт в противоречие с указом президента о сохранении и развитии российских духовно-нравственных ценностей. К тому же, депутат не до конца понимает, как можно контролировать деятельность подобных организаций.

Собеседник РИА Новости отметил, что вместо того, чтобы поддерживать оккультно-магические компании, лучше вкладывать средства в развитие науки и образования, поскольку именно это поможет детям в будущем.

Парламентарий добавил, что маги начнут вести образовательную деятельность, если позволить им оформлять ИП и получать поддержку от государства. 

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#госдума
#законопроект
#запрет
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Пушилин предупредил россиян о росте числа фейковой информации в интернете
Пушилин: Украина и Запад вбрасывают фейки для разжигания розни
13 ноября 2023, 18:15

Фото: iStock/B4LLS

Украина вместе с западными странами начала активно вбрасывать фейки в информационное поле для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что работа украинских и западных специалистов, которая ведётся в информационном поле, представляет собой довольно проработанную стратегию, поэтому в итоге появляются профессионально подготовленные фейковые новости.

Пушилин обратился к гражданам с призывом не доверять всей имеющейся в интернете информации и проверять её через проверенные, официальные источники.

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#денис пушилин
#фейки
#информация
#украина
#сша
#евросоюз
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Демограф Ростовская: Россиянки решаются на аборты из-за одиночества
13 ноября 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/SabdiZ

Профессор, заместитель директора Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, специалист по проблемам молодых семей Тамара Ростовская заявила, что чаще всего россиянки принимают решение об аборте из-за чувства одиночества.
По её мнению, такое ощущение не в последнюю очередь возникает у женщины из-за отсутствия диалогу со своей родительской семьёй. В связи с этим она отметила, что решение об аборте должно принимается с многопоколенной семьёй.

Также она отметила, что в каждой медицинской организации, которая проводит аборты, должны присутствовать демограф и психолог для того, чтобы помочь женщины в принятии наиболее правильного для неё решения.

«В медицинских центрах, которые могут провести процедуру абортации, должен быть хотя бы один демограф и психолог, которые бы помогли женщине принять правильное решение. Они должны провести доабортное консультирование. У женщины должна быть всесторонняя поддержка в этот момент и, конечно, со стороны мужчины. Мы хотим, чтобы женщина родила желанного ребёнка», — пояснила в беседе с Газета.ру Ростовская.

Однако, по её мнению, при заболеваниях, когда аборт необходим, никаких ограничений быть не должно.

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#психолог
#женщина
#поддержка
#аборт
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