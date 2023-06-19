Некоторые подмосковные семьи будут получать 18 тыс рублей на тяжелобольных детей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для оформления выплаты нужно подать заявление на региональном портале госуслуг
Часть подмосковных семей будет получать новые выплаты на тяжелобольных детей. Об этом заявила министр социального развития Московской области Людмила Болтаева.
По словам Болтаевой, выплату получат семьи, доход которых ниже 34,5 тыс рублей на человека. Сейчас малообеспеченная семья из трёх человек, доход которой не выше 104 тыс рублей, ежемесячно получает 10 тыс на уход за тяжелобольным ребенком, если мать или отец оформили уход через Социальный фонд России.
Семьям с очень низкими доходами, до 51 тыс рублей, выплачивают на уход за ребёнком 18 тыс рублей.
Для оформления выплаты нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Первая выплата придёт 25 июля.
Ранее Болтаева заявила, что новую доплату к пенсии получат 70 тыс жителей Подмосковья, у которых её размер не превышает 18 тыс рублей.
«Ещё одна выплата – на уход за детьми-инвалидами с III степенью ограничений к самообслуживанию. Это самые сложные заболевания – ДЦП, паллиативный статус. Выплата коснётся семей с невысокими доходами, а у нас таких около 2 тыс, и составит 18 тыс рублей ежемесячно», – пояснила министр.
Семьям с очень низкими доходами, до 51 тыс рублей, выплачивают на уход за ребёнком 18 тыс рублей.
Для оформления выплаты нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Первая выплата придёт 25 июля.
Ранее Болтаева заявила, что новую доплату к пенсии получат 70 тыс жителей Подмосковья, у которых её размер не превышает 18 тыс рублей.
Лора Луганская