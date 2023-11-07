Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Нелегал – 2023»: Из России депортировали 15 тысяч нелегалов

«Нелегал – 2023»: Из России депортировали 15 тысяч нелегалов

Волк: 15 тысяч нелегалов депортировали из России
07 ноября 2023, 18:51
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

По итогам двух этапов операции «Нелегал - 2023» из России депортировано 15 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, этапы операции прошли в период с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября текущего года. По итогам мероприятий их России депортировали 15 тысяч нелегалов.

Кроме того, за два этапа было выявлено порядка 96 тысяч нарушений миграционного законодательства.


«В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны. В ходе проведенных мероприятий возбуждено около 3,6 тысячи уголовных дел», - отметила Волк.

Она уточнила, что уголовные дела связаны с организацией незаконной миграции, оборотом наркотиков, оружия и пересечением границы. Кроме того, было выявлено 447 человек, находящихся в федеральном и международном розыске.

Читайте также:

В Ростове мигранты до реанимации избили администратора компьютерного клуба

Мигранты обокрали офицера в центре Москвы

МВД предложило законодательно ввести ряд запретов для нелегальных мигрантов
#страны
#человек
#мигранты
#операции
Читайте нас в
Глава «Мостотреста» Воронин выступил против электросамокатов на набережных
07 ноября 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/Maksym Belchenko

Директор «Мостотреста» Всеслав Воронин заявил, что электросамокаты необходимо запретить в пешеходных зонах, в частности, на петербургских набережных.
Он отметил, что такие меры необходимы для снижения количества ДТП.

«Число ДТП с участием электросамокатов растёт и по числу раненых приближается к ДТП с автомобилями. Если мотоциклист угрожает себе и другим автолюбителям, то электросамокаты – пешеходам. Считаю, что средства индивидуальной мобильности надо сместить на велодорожки с пешеходных зон, тем более с набережных. Надо ограничить количество пассажиров на самокате до одного», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Воронин.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто также заявлял о необходимости убрать с тротуаров электросамокаты.

Читайте также:

Автоэксперт Моржаретто призвал убрать электросамокаты с тротуаров

В Госдуму внесли несколько законопроектов по электросамокатам

Электросамокат наехал на ребёнка в Москве
#дтп
#велодорожки
#меры
#электросамокат
#безопасность
Читайте нас в
В Индонезии открылся образовательный хаб ВШЭ
07 ноября 2023, 18:21

Фото: istockphoto.com/hxdbzxy

В Индонезии открылось представительства Высшей школы экономики для студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые намерены учиться в России.
Отмечается, что представительство будет взаимодействовать с талантливыми абитуриентами из стран АТР, которые хотят поступать в ВШЭ.

«Уверена, что хаб ВШЭ в Сурабаи станет продуктивной площадкой для обсуждения направлений сотрудничества в области образования и обмене технологиями. Представительство университета будет способствовать диалогу по вопросам международных стандартов и современных подходов к обеспечению качества образования в современных условиях АТР», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» руководитель представительства Россотрудничества в Индонезии Виктория Викман.

Также в представительстве молодым людям будут рассказывать о перспективах образования и науки в России.

А перспектив в образовании и работе в целом в России много, граждане могут без сложностей при желании менять сферу деятельности. Так, бухгалтер из Москвы Наталья Янкова сменила профессию и почти полгода проработала в Дагестане чабаном — человеком, который пасёт исключительно овец.

«Я приезжала в Дагестан несколько лет назад и увидела здесь пожилых людей, которые никуда не торопятся, и все у них хорошо. Я решила, что хочу так же. Было интересно, как пасти барашков. Приехала, и у меня стало получаться управлять ими. Сначала я присматривала за больными животными, а потом пошла на перегон вместе с опытными чабанами», — рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» Наталья.

Читайте также:

Открыт прием заявок на участие в конкурсе СМИ «Слово в защиту»

Авито Работа: учителя иностранных языков в России могут зарабатывать до 120 тысяч в месяц

На стенде Подмосковья на форуме «Россия» можно почувствовать себя оператором дрона
#россия
#дагестан
#образование
#индонезия
#работа
Читайте нас в
Московская ГИБДД предложила запретить езду на электросамокатах детям до 18 лет
07 ноября 2023, 18:16

Фото: istockphoto/Kathrine Andi

Необходимо как можно быстрее законодательно запретить езду на электросамокатах детям до 18 лет. Об этом заявил заместитель начальника ГИБДД Главного управления МВД по городу Москве Евгений Логиновский.
Выступая в Московской городской думе на круглом столе, посвященном вопросам использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), он рассказал, что с января по октябрь 2023 года произошло 805 дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ, из которых более 200 — в октябре, то есть их число растет. Три человека погибли.

Логиновский также добавил, что за первые 10 месяцев года произошло 271 ДТП на СИМ, которыми управляли несовершеннолетние. Из них в 213 участниками стали дети до 16 лет. Чтобы избежать новых жертв, замначальника московского ГИБДД предложил запретить лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запретить управлять электросамокатами. Причем запрет, по его мнению, необходимо ввести как можно скорее.

Читайте также:

Автоэксперт Моржаретто призвал убрать электросамокаты с тротуаров

В Госдуму внесли несколько законопроектов по электросамокатам

В Госдуму внесли законопроект об обязательной госрегистрации электросамокатов
#дтп
#гибдд
#дети
#запрет
#москва
Читайте нас в
Госдума одобрила в первом чтении регистрацию автомобилей без полиса ОСАГО
07 ноября 2023, 18:02

Фото: iStock/djedzura

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства. Автором инициативы выступил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.
Сообщается, что также предлагается введение процедуры прекращения регистрации по заявлению владельца украденной и находящейся в розыске машины. На данный момент процедуру прекращения госучета проданного автомобиля можно осуществить по истечении десяти дней с момента продажи.

Ранее главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что такой законопроект может усложнить жизнь автомобилистов. Кадаков утверждает, что плюс заключается в том, что снять машину с учета в некоторых ситуациях будет проще, однако есть и нюансы.

Читайте также:

Автоэксперт Кадаков предложил разрешить оформлять ОСАГО на водителя

Путин 8 ноября на совещании с правительством обсудит меры по борьбе с раком

Пентагон, Минфин и госсекретарь призвали конгресс США выделить помощь Украине
#помощь
#жизнь
#осаго
#законопроект
#меры
#машины
#госдума
Читайте нас в
Житель Волоколамска впервые приехал в отпуск из зоны СВО
07 ноября 2023, 17:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Участник Волоколамского спортивного клуба «Спецвзвод» впервые за девять месяцев приехал в отпуск из зоны специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
До ухода на службу мужчина занимался спортом и ходил на тренировки в клуб, где товарищи, у которых уже есть опыт боевых действий, делились своими знаниями и навыками.

Во время своего отпуска спортсмен заглянул на тренировку с своим друзьям и привел с собой сына.

«Хочу сказать спасибо нашему товарищу за защиту Родины. Спасибо, что стоишь на ее рубежах. Мы с оружием не стоим, но каждый из нас может внести посильную лепту» –поделился  координатор СК «Спецвзвод» Антон Ермишин.
Кроме этого, взрослые и маленькие участники клуба, их родители и тренера встретили волоколамца как героя и говорили слова поддержки и благодарности, а также желали поскорее вернуться домой с победой.

Стоит отметить, что дома бойца ждут жена и четверо детишек.

Читайте также: 

Школьница из Волоколамска стала призером конкурса «Слово юнармейца»

Волоколамские школьники поздравили бойцов СВО с праздником

В Волоколамске начали подготовку к «Панфиловским дням»
#волоколамск
#клуб
#мужчина
#тренировки
#дома
#спортсмен
#сво
#военные
Читайте нас в
Опрос: Россияне положительно относятся к использованию ИИ в общении
07 ноября 2023, 17:34

Фото: istockphoto.com/David Gyung

Исследование сервиса Битрикс24 продемонстрировало, что 75% россиян положительно относятся к использованию искусственного и интеллекта и нейросетей в общении.
Как передаёт Газета.ру, 68% респондентов считают, что ИИ способен уменьшить культурные и языковые барьеры в коммуникации людей, 64% ответили, что нейросети способствуют лучшему качеству общения. При этом, 45% отпрошенных отметили такую характеристику искусственного интеллекта как способность разрешать конфликтные ситуации с помощью, к примеру, смягчения тона.

Ранее сообщалось, что опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что большинство россиян любят читать фантастику. Так ответили 36% опрошенных. Ещё 27% отметили, что отдают предпочтения детективам, 25% – классической литературе, 21% – историческим романам, 16% – книгам о приключениях.

Читайте также:

Стало известно, какой литературе россияне отдают предпочтение

Эксперты рассказали, где россияне проведут ноябрьские праздники

Стало известно, сколько процентов россиян доверяют Путину
#опрос
#россияне
#ии
#технологии
#общество
Читайте нас в
IT-эксперт Анисимова: Антиспам распознаёт около 100 млн писем со спамом в сутки
07 ноября 2023, 17:25

Фото: istockphoto.com/Tippapatt

Программист-исследователь команды машинного обучения Мария Анисимова рассказала, что специальные системы и алгоритмы Антиспама могут распознавать около 100 млн нежелательных писем в сутки.
Благодаря этому, до пользователя не доходит нежелательная почта.

«Многие считают, что спам легко вычислить, так как он однообразный и скучный, но сегодня спамеры придумывают разные уловки, чтобы сместить внимание пользователей. Так, присылают письма о легких и быстрых заработках или с фишингом. Уловок очень много, все из них умеют определять ML-системы Антиспама. Алгоритмы анализируют всю поступающую информацию в письмах, затем выявляют подозрительные схемы и защищают пользователей от возможных угроз», — пояснила в беседе с Газета.ру Анисимова.

При этом, она подчеркнула, что такие системы регулярно дополнительно обучаются и обновляются.

Читайте также:

Мошенники стали писать гражданам в мессенджерах под видом начальников организаций

Эксперт перечислил приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона

IT-эксперт Мокеев рассказал, как сэкономить заряд смартфона
#почта
#эксперт
#мошенники
#приложения
#письма
Читайте нас в
В Волоколамске почтили память партизана-разведчика Андрея Дитятина
07 ноября 2023, 17:02

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Сотрудники Волоколамского кремля и городской библиотеки почтили память партизана-разведчика Андрея Дитятина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Андрей Дитятин с сентября 1941 года вел разведку в населённых пунктах, через которые проходили основные дороги и где предполагалось скопление сил и техники противника. Партизан передавал маршруты движения и места наблюдений, которые потом согласовывались со штабом 16-й армии. 

Он был казнен 3 ноября 1941 года фашистскими захватчиками за молчание. Андрея повесили и не разрешали хоронить., а в январе 1942 года, когда немцы бежали из села Ильинского, они сняли труп и бросили в огонь подожженного рядом дома.

На месте смерти героя был установлен мемориал. Сотрудники Волоколамского кремля и городской библиотеки возложили цветы к памятнику и почтили память Андрея Дитятина минутой молчания.

Стоит отметить, в этом году исполняется 105 лет со дня рождения Андрея Дитятина.

Читайте также:

В Волоколамске начали подготовку к «Панфиловским дням»

В Волоколамске прошел литературно‑поэтический вечер памяти Василия Шукшина

Школьница из Волоколамска стала призером конкурса «Слово юнармейца»
#волоколамск
#подмосковье
#цветы
#память
#мемориал
#сотрудники
#великая отечественная война
Читайте нас в
Госдума приняла в I чтении законопроект о налоговых вычетах на сбережения
07 ноября 2023, 16:41

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о налоговых вычетах по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения граждан. Документ на рассмотрение в нижнюю палату парламента был внесен правительством России.
Указанные налоговые вычеты можно будет получить в сумме уплаченных пенсионных взносов и внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в совокупности не более 400 тысяч рублей в год.

Эти вычеты можно будет получить при соблюдении определенных условий. А именно: если гражданин начал получать негосударственную пенсию; договор долгосрочных сбережений заключен как минимум на 10 лет; договор на ведение ИИС также действует не менее 10 лет.

В пояснительной записке к документу отмечается также и сохранение инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ в отношении ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года.

Читайте также:

Экономист Виноградов: Вкладчикам с доходом выше 130 тыс. руб. надо уплатить налог

Вице-спикер Госдумы Бабаков призвал к «зарплатной революции» в России

Госдума в среду рассмотрит проект о повышении МРОТ в 2024 году
#договор
#ндфл
#счёт
#законопроект
#госдума
#правительство
Читайте нас в
Достижения.рф