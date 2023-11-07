«Нелегал – 2023»: Из России депортировали 15 тысяч нелегалов

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По итогам двух этапов операции «Нелегал - 2023» из России депортировано 15 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, этапы операции прошли в период с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября текущего года. По итогам мероприятий их России депортировали 15 тысяч нелегалов.
Кроме того, за два этапа было выявлено порядка 96 тысяч нарушений миграционного законодательства.
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Кроме того, за два этапа было выявлено порядка 96 тысяч нарушений миграционного законодательства.
«В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны. В ходе проведенных мероприятий возбуждено около 3,6 тысячи уголовных дел», - отметила Волк.Она уточнила, что уголовные дела связаны с организацией незаконной миграции, оборотом наркотиков, оружия и пересечением границы. Кроме того, было выявлено 447 человек, находящихся в федеральном и международном розыске.
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Элина Позднякова