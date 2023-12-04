«Нельзя снимать в России»: почему Минкульт запретил показ фильма Сокурова

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В России запретили показ фильма «Сказка» режиссера Александра Сокурова. Он заявил, что работать над новыми проектами больше не будет. Завершит ли свою карьеру в киноиндустрии известный режиссер, и за что запрещают к показу его картины, расскажет редакция «Радио 1».
За что запретили фильм «Сказка»
«Не представляйте ничего. Вы даже не можете себе представить, что вам предстоит увидеть, если вам предстоит это увидеть. Уверен, что вы этого явно не ожидаете», — говорил режиссер о своем фильме.
Через некоторое время состоялся закрытый показ картины, однако режиссер продолжал настаивать на том, что «Сказка» предназначена для демонстрации на больших экранах.
Сокуров объявил о завершении карьеры
Александр Сокуров заявил, что его профессиональная карьера завершена, в связи с отказом в прокате его фильмов, сообщало News.ru. Режиссер якобы рассказал изданию, что над новыми проектами он работать не намерен, так как теперь ему нельзя снимать и показывать кино в России.
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«Теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России», — сообщал режиссер.Однако Сокуров отметил, что покидать страну, и пытаться строить карьеру за рубежом он не намерен.
Сокуров опроверг сообщения о завершении карьеры
Накануне кинорежиссер опроверг информацию о том, что он намерен завершить профессиональную карьеру. Сокуров сообщил, что слова из его речи были вырваны из контекста, и отказываться от съемок он не планирует.
«Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать», — приводит слова режиссера агентство ТАСС.
В России запретили три фильма Сокурова
Александр Сокуров рассказал, что в России уже запретили демонстрацию трех его фильмов. По словам режиссера, речь идет о картинах: «Сказка», «Русский ковчег» и «Робер. Счастливая жизнь». Он также выразил опасение, что не получит прокатное удостоверение его фильм «Александра».
Режиссер напомнил, что в советские времена его картины уже были запрещены к показу, и если это повторится вновь, то «время его жизни остановится».
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