Немцев возмутила «наглая» беженка с Украины, оскорбившая арабских мигрантов

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Читателей Welt возмутила украинка, которая пожаловалась на низкооплачиваемую работу в ФРГ и оскорбила переселенцев из арабских стран
Читателей немецкой газеты Die Welt возмутили откровения украинки, бежавшей в Германию, которая противопоставила себя мигрантам из арабских стран.
В публикации, которая посвящена проблемам с трудоустройством украинцев в ФРГ, приводятся комментарии уроженки Киева Ольги, приехавшей с девятилетним сыном в Берлин в 2022 году.
Женщина пожаловалась, что украинкам не предлагается хорошо оплачиваемая работа, а из-за учебы сына она может работать не более четырех часов в день по ставке €12.
«Вы, немцы, не совсем понимаете разницу: украинцы — это вам не ваши беженцы-арабы. У украинцев была дома нормальная работа, они не хотят вот так вдруг драить полы за €12 в час», — заявила Ольга.
Читатели Die Welt резко отреагировали на слова беженки.
«Не могу сказать, что у меня был положительный опыт от общения с украинцами. Я вижу, как они паркуются на платных стоянках и подтасовывают время прибытия и убытия, чтобы не платить. Но это, конечно, верх наглости. Как понимать слова об «беженцах-арабах»? Разве украинцы обладают для нас большей ценностью, чем арабы? Это – чистейшей воды расизм!», — высказался комментатор с ником Marc Mu.
«Для меня важно, не кто откуда приехал, а то, что человек делает и как ведет себя! А получается так: кто-то бежит от войны, получает от нас все (крышу над головой, деньги на пропитание, одежду и т.д.). А потом этот кто-то начинает предъявлять претензии: выбирает, какую работу хочет получить, сколько зарабатывать, и это вместо того чтобы сказать «спасибо» за безопасную и достойную жизнь, предоставленную ему задаром», - добавил Double A.
«Добро пожаловать в Германию! Тут все так живут. Хорошо, что вы желаете иметь высокооплачиваемую работу. Но не все желания исполняются», — написал Lucky L.
«Я знаю одну украинку в ФРГ. Она уже год здесь и все еще почти не говорит по-немецки, хотя посещала множество курсов. Она из Киева, там у нее был салон красоты, но дела шли неважно. Тут она прекрасно живет на пособие по безработице», — рассказал Rüdiger A.
Ранее «Радио 1» писало, что украинцы в Великобритании пожаловались на изучение русского языка в школах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В публикации, которая посвящена проблемам с трудоустройством украинцев в ФРГ, приводятся комментарии уроженки Киева Ольги, приехавшей с девятилетним сыном в Берлин в 2022 году.
«Вы, немцы, не совсем понимаете разницу: украинцы — это вам не ваши беженцы-арабы. У украинцев была дома нормальная работа, они не хотят вот так вдруг драить полы за €12 в час», — заявила Ольга.
Читатели Die Welt резко отреагировали на слова беженки.
«Не могу сказать, что у меня был положительный опыт от общения с украинцами. Я вижу, как они паркуются на платных стоянках и подтасовывают время прибытия и убытия, чтобы не платить. Но это, конечно, верх наглости. Как понимать слова об «беженцах-арабах»? Разве украинцы обладают для нас большей ценностью, чем арабы? Это – чистейшей воды расизм!», — высказался комментатор с ником Marc Mu.
«Для меня важно, не кто откуда приехал, а то, что человек делает и как ведет себя! А получается так: кто-то бежит от войны, получает от нас все (крышу над головой, деньги на пропитание, одежду и т.д.). А потом этот кто-то начинает предъявлять претензии: выбирает, какую работу хочет получить, сколько зарабатывать, и это вместо того чтобы сказать «спасибо» за безопасную и достойную жизнь, предоставленную ему задаром», - добавил Double A.
«Добро пожаловать в Германию! Тут все так живут. Хорошо, что вы желаете иметь высокооплачиваемую работу. Но не все желания исполняются», — написал Lucky L.
«Я знаю одну украинку в ФРГ. Она уже год здесь и все еще почти не говорит по-немецки, хотя посещала множество курсов. Она из Киева, там у нее был салон красоты, но дела шли неважно. Тут она прекрасно живет на пособие по безработице», — рассказал Rüdiger A.
Ранее «Радио 1» писало, что украинцы в Великобритании пожаловались на изучение русского языка в школах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян