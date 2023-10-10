Немка Шани Лук, которой переломали ноги боевики ХАМАС, находится в больнице

Фото: iStock/sudok1
Похищенная боевиками ХАМАС немка Шани Лук жива и находится в больнице сектора Газа, сообщила мать девушки Рикарда Лук в интервью для Tagesschau.
Напомним, 22-летнюю гражданку Германии похитили 7 октября при налете боевиком ХАМАС на музыкальный фестиваль SUPERNOVA. Позже, кадры с участием продемонстрировали всему миру жестокость газовских захватчиков.
В сети появилось видео, на котором Лук лежит в кузове грузовика в одном нижнем белье, а ее ноги вывернуты под неестественном углом. Стоящие рядом боевики плевали на изуродованную девушку.
Она попросила помощи в эвакуации ее дочери из сектора Газа.
Читайте также:
Верховный комиссар ООН Тюрка призвал ХАМАС освободить всех гражданских из плена
Россияне, которые живут в Израиле, рассказали об «отбитых головорезах» ХАМАС
Власти Израиля порекомендовали жителям запастись водой и едой на 72 часа
В сети появилось видео, на котором Лук лежит в кузове грузовика в одном нижнем белье, а ее ноги вывернуты под неестественном углом. Стоящие рядом боевики плевали на изуродованную девушку.
«Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации», - рассказала мать пострадавшей.
Она попросила помощи в эвакуации ее дочери из сектора Газа.
Читайте также:
Верховный комиссар ООН Тюрка призвал ХАМАС освободить всех гражданских из плена
Россияне, которые живут в Израиле, рассказали об «отбитых головорезах» ХАМАС
Власти Израиля порекомендовали жителям запастись водой и едой на 72 часа
Евгения Парфентьева