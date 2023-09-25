Необычное тепло и дефицит дождя: синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье

Фото: IStock/Elena Odareeva
Предстоящая неделя в Москве и Подмосковье будет тёплая и без дождей. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, до середины недели в столице температура будет держаться на уровне 17 градусов, а в области – на уровне 16… 21 градусов. В восточной части региона возможны небольшие заморозки. Но в основном ночная температура будет от 3 до 8 градусов в Москве и от 5 до 10 градусов в Подмосковье.
По словам синоптика, минусом этой недели станет нестабильное атмосферное давление. Сначала оно поднимется на 15 миллиметров относительно средней величины и достигнет 760 мм ртутного столба, а затем резко опустится вниз к своим нормальным значениям.
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«Во вторую половину недели — четверг, пятницу и субботу, воздух прогреется до 20… 22 градусов тепла, и это на четыре градуса превышает обычную температуру для этого времени года», — сказал Шувалов.
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Екатерина Шмакова