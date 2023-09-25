Необычное тепло и дефицит дождя: синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье

С наступлением осени владельцы загородных домов возвращаются в городские квартиры. Однако перед грядущей зимой нужно успеть выполнить на даче несколько важных работ. Редакция «Радио 1» расскажет, что стоит сделать уже сейчас, чтобы сохранить загородный участок до весны.