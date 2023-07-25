Радио1
Главная / Новости / Общество/ Непарный шелкопряд в России 2023: фото и как бороться на даче

Непарный шелкопряд в России 2023: фото и как бороться на даче

Непарный шелкопряд: как выглядит гусеница и бабочка, и как с ними бороться на даче
25 июля 2023, 18:03

Фото: IStock/Wirestock

Непарный шелкопряд, также известный как вредительная моль, представляет небольшую бабочку, гусеница которой поедает шерстяные вещи, хлебные зёрна и растения. Насекомое может нанести урон лесам и сельскому хозяйству. Непарным он называется из-за того, что самец и самка сильно различаются, формой и окраской.

Непарный шелкопряд: как выглядит бабочка и гусеница — фото

Непарный шелкопряд внешне похож на моль или белую бабочку. Гусеница насекомого имеет желтоватую голову с коричневыми вкраплениями. На ней расположен мраморный рисунок. Тело цилиндрической формы. Молодые, только появившиеся гусеницы, имеют чёрный окрас и покрыты волосками.


Фото: IStock/Evgeniy Andreev

Какой урон наносит непарный шелкопряд природе и человеку

Непарный шелкопряд способен причинить серьезный ущерб лесам. Его гусеницы активно питаются лиственными деревьями, такими как дубы, яблони, березы. Это может привести к обнажению крон деревьев и их ослаблению. В глобальном смысле это может вызвать массовое опустошение лесных массивов, привести к уменьшению численности древесных видов и изменению экосистем.Также активное размножение шелкопряда может снизить биоразнообразие, поскольку любимые птицами растения становятся жертвами гусениц. Это может повлиять на разнообразие пернатых, насекомых и других организмов, зависящих от этих растений в пищевой цепи.


Для человека со своим огородом шелкопряд – главный враг. Гусеницы этого насекомого могут пожирать листья сельскохозяйственных растений, например, пшеницу, кукурузу, ячмень и другие. Впоследствии это приводит к снижению урожайности.
Кроме того, что насекомое может вредительствовать на огороде, он также может вызывать раздражение кожи у человека. У некоторых людей даже могут возникать аллергические реакции. В некоторых случаях, при попадании в глаза волосков шелкопряда, возможны ожоги и повреждения роговицы.

Непарный шелкопряд в России 2023 — какие области он уже атаковал

В этом году россияне начали активно жаловаться на атаки непарного шелкопряда. О нашествии насекомого говорят жители Рязанской и Новосибирской областей. В последнем случае шелкопряд затронул сразу несколько районов: Краснозерский, Кочковский и Карасукский.

В Ульяновской и Московской области тоже зафиксировали вторжение гусениц непарного шелкопряда. Жители Подмосковья, в частности, жители Шатуры, публиковали в социальных сетях и СМИ фотографии вредителя.
Фото: IStock/Maksim Udalov

Как бороться с непарным шелкопрядом на даче — советы

Борьба с непарным шелкопрядом на даче может быть вызовом для многих садоводов. Но мы сделали подборку самых действенных методов работы с насекомым от дачников и экспертов.

1. Механическое уничтожение: в начале сезона, когда гусеницы только появляются, можно использовать механические методы, чтобы собирать и уничтожать их вручную. Используйте перчатки и специальные инструменты, чтобы собрать гусениц. Затем поместите их в плотно закрытые пакеты для последующего уничтожения.

2. Барьеры: создайте барьеры вокруг ваших садовых посадок. Непарные шелкопряды, пока они ещё гусеницы, не умеют летать, поэтому барьеры могут предотвратить их доступ к растениям. Используйте специальную ленту, клейкие ловушки или защитные сетки, чтобы оберегать ваши растения.

3. Биологические препараты: даже если вы укрыли всё сеткой, можно прибегнуть к специальным препаратам. Важно, чтобы они содержали бактерии Bacillus thuringiensis, так как они поражают пищеварительную систему гусениц, приводя к их гибели.

4. Привлечение врагов: в качестве помощника в борьбе с шелкопрядом могут выступить другие вредители, например птицы и насекомые-паразиты.

5. Уничтожение гнезд: если вы нашли на участке гнёзда непарного шелкопряда, нужно сразу же их уничтожить. Это поможет предотвратить массовое размножение и распространение вредителя.

Для эффективной борьбы с непарным шелкопрядом нужно использовать сразу несколько способов и заранее готовиться к пришествию насекомого. Каждый из методов может быть эффективен сам по себе, но их комбинация может обеспечить более надежную защиту вашего сада от вредителя.

Читайте также:

В Подмосковье заметили крупных жуков усачей-кожевников

В подмосковном Минэкологии рассказали, ждать ли этим летом богомолов

Доктор Еделев назвал два самых необычных симптома энцефалита и боррелиоза
#непарный шелкопряд
#насекомое
#вредитель
Читайте нас в
«Единая Россия» подвела итоги работы весенней сессии в Госдуме
25 июля 2023, 17:55

Фото: istockphoto / rarrarorro

Андрей Турчак: Всё, что было обещано людям, должно быть выполнено.
По инициативе партии «Единая Россия» принялось порядка 40% законов в Госдуме, выполняющих поручения Президента РФ по поддержке участников СВО и их семей, социально-незащищённых категорий граждан, обеспечению обороноспособности страны и многие другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба пресс–служба Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
«Единая Россия» продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей, закрывать пробелы, вскрытые СВО. В этой работе принимали участие все депутаты фракции. Хотел бы всем вам сказать спасибо. Эту работу мы вели, в том числе, на площадке рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению Президента», – сказал Секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. 
Законы, принятие по инициативе партии «Единая Россия» в отношении военнослужащих СВО: 
— закон о признании ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года;
— закон о введении бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей;
— закон об упрощении порядка признания участников СВО без вести пропавшими и умершими;
— закон о введении дополнительных льгот для участников СВО и их детей при поступлении в вузы;
— закон о принятии поправок о переводе ежемесячной выплаты участникам СВО из натуральной полностью в денежную форму;
— закон о погашении государством военной ипотеки в случае гибели или получения тяжёлой инвалидности в СВО и другие. 


Приоритетной задачей «Единой России» стало исполнение народной программы партии.

Законы, принятые по народной программе: 
— закон о развитии школьной медицины;
— закон о защите граждан от незаконных действий коллекторов;
— закон о бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам;
— закон о поддержке спортивных тренеров;
— закон о повышении безопасности газового оборудования в многоквартирных домах и другие.


Одним из важных принятых законов стал: Закон об обязательстве банков прописывать полную стоимость кредита в кредитном договоре максимально крупным шрифтом. 
«Председатель партии позитивно оценил реализацию мероприятий народной программы в этом году и поручил обеспечить их финансово в проекте федерального бюджета. Ни одно из мероприятий не должно сдвигаться вправо. Всё, что было обещано людям, должно быть выполнено», — подчеркнул Секретарь Генерального совета «Единой России».
Читайте также:

«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали на фронт крупную партию спецтехники. Помощь направляют на линию боевого соприкосновения и по адресным запросам военных.

Появился Единый федеральный стандарт оказания мер поддержки участникам СВО и их семьям.

«Единая Россия» направила в зону СВО больше 300 тонн гумпомощи в июне.
#непарный шелкопряд
#насекомое
#вредитель
Читайте нас в
Адмирал Комоедов: Разговоры со стороны Прибалтики по поводу Сувалкского коридора ведутся неспроста
25 июля 2023, 17:48

Фото: iStock/aleksandrs drozdovs

Бывший председатель комитета по обороне Госдумы адмирал Владимир Комоедов заявил, что разговоры по поводу Сувалкского коридора надоедают. Об этом сообщает Царьград.
Сообщается, что в Польше и прибалтийских странах ведутся открытые разговоры о необходимости военного укрепления Сувалкского коридора. Адмирал отметил, что строить различные версии по этому поводу на данный момент не имеет смысла.

«Моё мнение такое — план состряпан той стороной для получения реакции с нашей стороны, но нам эта Прибалтика не нужна», — цитирует Комоедова Царьград.

Напомним, ранее депутат Госдумы Анатолий Вaссерман заявил, что Европейский союз добровольно продаст России Прибалтику, в случае победы российской армии на спецоперации.

Читайте также:

Вассерман: Евросоюз добровольно продаст России Прибалтику

Адмирал Комоедов объяснил, как Россия может защитить Крым от атак ВСУ

Премьер Эстонии Каллас сообщила, когда Прибалтика отключится от российской энергосистемы

#Прибалтика
#адмирал
#Сувалкский коридор
#НАТО
Читайте нас в
Депутат Жигарев предложил поднять штраф за переход путей в неположенном месте ещё на 500 рублей
25 июля 2023, 17:33

Фото: Минтранс МО

Штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте в Подмосковье следовало бы увеличить до 2 тыс рублей. Такое мнение высказал «Радио 1» член комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Кирилл Жигарев. Так он прокомментировал принятие Госдумой законодательной инициативы Мособлдумы об ужесточении наказания за подобное правонарушение.
«Мособлдума выходила с предложением увеличить штраф со 100 рублей до 2 тыс рублей. Но коллеги из Госдумы решили, что это излишнее увеличение. Думаю, они просто недостаточно погружены в проблему и не очень хорошо знают, какова ситуация в Подмосковье», – отметил депутат. 
Как пояснил Жигарев, цель принятия закона – снижение количества несчастных случаев на железной дороге. 
«Если говорить о смертности на железнодорожных путях, то в Подмосковье за 2022 год погибли 250 человек. А если брать статистику за пять лет, то за это время зафиксировали 2,4 инцидента, 1652 из них – со смертельным исходом. Железная дорога – эта такой транспорт, где остановиться, как на автомобиле, нельзя. Поэтому и такая высокая смертность», – пояснил собеседник «Радио 1»
Как отметил Жигарев, для фиксирования нарушителей в регионе устанавливают видеокамеры с функцией распознавания лиц. Предотвратить же травмирование и смертность на железных дорогах пытаются разными методами, хотя это не всегда легко. 
«Ставим ограждения-змейки, перекрываем так называемые «народные тропы». Это приносит некий эффект. Но мы столкнулись с тем, что эти ограждения выламывали, срезали, выпиливали. Люди даже не боятся того, что это вандализм. В многих местах пришлось устанавливать бетонные заборы», – сказал подмосковный депутат. 
Ранее «Радио 1» сообщало, что Госдума по предложению Мособлдумы увеличила штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Ранее они составляли 100 рублей, теперь для Москвы и Московской области, а также для Санкт-Петербурга и Ленинградской области его размер достигнет 1,5 тыс рублей, для остальных регионов – 500 рублей.

Читайте также:

Штраф за переход железной дороги в неположенном месте повысили по инициативе Мособлдумы

Жителям Рузы напомнили о правилах безопасности на железной дороге

Названо число участников проекта «Железная дорога – детям»
 

 

#железная дорога
#безопасностьб
#штраф
#Госдума
#Мособлдума
#законопроект
#Кирилл Жигарев
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
В канун празднования Дня ВМФ в Кронштадте откроется «Морская почта»
25 июля 2023, 17:23

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

27 июля в Кронштадте откроется «Морская почта» «Петербургского дневника». Любой желающий сможет отправить поздравление морякам по случаю Дня Военно-морского флота. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Отмечается, что на Якорной площади в Кронштадте будет установлено общественное пространство в виде парусного корабля, где бесплатно можно отправить поздравление в любое место, в том числе и на военно-морские базы России.


«Почта будет работать с 27 июля до 29 июля включительно. Отправить открытки можно с 13:00 до 19:00» — приводит слова главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова «Петербургский дневник».

Проект «Морская почта» «Петербургского дневника» реализуется впервые совместно с «Почтой России». 

Напомним, ранее по информации Минобороны России, российские ВМФ нанесли очередной удар по объектам на Украине, где готовились теракты против РФ. 

Читайте также:

День ВМФ в России 2023: традиции и как отметят праздник 30 июля

ВМФ России нанес удар по объектам, где готовились теракты против РФ

Корабли ВМФ помогают перевозить автомобили через Керченский пролив
#ВМФ
#Россия
#Санкт-Петербург
#почта
Читайте нас в
В Дмитровском округе построят храм-часовню Николая Чудотворца
25 июля 2023, 17:18

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Состоялась закладка храма-часовни в честь святителя Николая Чудотворца. Новый храм построят в деревне Курово Дмитровского округа.
Реализация проекта строительства новой церкви стала возможна благодаря меценату и члену президиума Федерации гольфа Московской области Николаю Юденкову, сообщает «Радио 1» пресс-служба Дмитровского городского округа.

Процедуру закладки камня чина освящения в основание храма возглавил преосвященнейший Фома, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский, которого встретил глава муниципалитета Илья Поночевный и благочинный Яхромского церковного округа иерей Сергий Бернацкий.
 
Владыка зачитал текст закладной надписи, свидетельствующей об этом знаменательном событии, и поставил под ним свою подпись, также свои подписи поставили Илья Поночевный и Николай Юденков. После чего капсулу с закладной надписью опустили в основание храма. 
«Мы возложили на себя ответственность и желание, усердие построить храм — пусть всё строительство до великого освящения они не угасают, чтобы по его завершении мы молились под сводами этого прекрасного храма», — сказал владыка Фома.
В подарок будущему храму преосвященнейший Фома преподнёс икону святителя Николая Мирликийского, которая станет главной святыней храма по завершении строительства. 
«Скоро на территории нашего округа станет ещё одним святым местом больше — в Курове будет воздвигнут и освящён храм в честь святителя Николая», — сказал Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа.
 Читайте также:

В Дмитрове провели комплексное благоустройство двора на Сиреневой улице.

Глава Дмитровского округа Поночевный оценил ход строительства в посёлке Некрасовский.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил ход масштабных работ в Дмитровском филиале Московского областного медицинского колледжа №1.
#Дмитров
#Дмитровский округ
#Илья Поночевный
#храм
#храм-часовня
Читайте нас в
Сроки восстановления Крымского моста продлили до 31 декабря
Кабмин продлил сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря
25 июля 2023, 17:11

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года, соответствующая информация размещена на официальном сайте правовой информации.
Причиной повреждения участка на Крымском мосту, стал очередной удар украинских подразделений по дорожной переправе. 

Около 04:00 утра 17 июля ВСУ нанесли удар по мосту двумя БПЛА. Один из пролетов моста оказался полностью разрушен. В результате ​атаки, погибла супружеская пара из Белгородской области. Несовершеннолетняя дочь, которая находилась вместе с родителями в машине выжила, но получила многочисленные ранения. 

Читайте также: 

Депутат Чепа назвал слова Резникова о Крымском мосту признанием в террористической деятельности

В МИД РФ раскрыли, кто платит за атаки киевского режима на Крымский мост

Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост

#Крымский мост
#восстановление
#правительство
Читайте нас в
Парковка в центре Москвы может стать бесплатной в ночное время
Депутат ГД Гусев предложил сделать бесплатными парковки в Москве в ночное время
25 июля 2023, 17:02

Фото: iStock/franz12

Депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев обратился к заместителю мэра Москвы, руководителю департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову с предложением сделать парковки в столице бесплатными в ночное время с 20.00 до 08.00.
По его словам, платные стоянки помогают разгрузить город от пробок, однако в ночное время их нет. по ночам их нет. Таким образом, парковку с 20:00 до 8:00 нужно сделать бесплатной, считает Гусев.
 
«Поздно вечером на автомобилях в центр города приезжают очень мало людей, улицы не загружены. Стоянку автомобилей в центре можно было бы сделать бесплатной», - говорится в обращении Гусева.

Он подчеркнул, что в основном на этих парковках паркуются жители, которые живут рядом. При этом получение резидентного решения является только дополнительной бюрократической нагрузкой для них. Кроме того, не все они попадают под необходимые условия.

При этом Гусев также считает, что москвичи со средним заработком должны платить за парковку меньше, чем те, которые имеют доход более 14 миллионов в год. По его словам, многим жителям столицы не по карману парковать автомобиль в районе ТТК, хотя они также платят налоги, которые идут на обустройство этих парковочных зон.

Читайте также:

Мособлдума приняла закон о бесплатной парковке электромобилей

В центре Петербурга снизилось число пробок благодаря платным парковкам

В Подмосковье выписали штрафов за неправильную парковку на 5,6 млн рублей
#парковка
#Госдума
Читайте нас в
Аналитик Муртазин объяснил, почему в ГД хотят запретить регистрироваться на российских сайтах по иностранной электронной почте
25 июля 2023, 17:02

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что запрет на регистрацию на российских сайтах по иностранной электронной почте — это излишняя мера. Об этом пишет «Абзац».
Как отмечает Муртазин, на сегодняшний день дополнительные риски при регистрации с помощью иностранной электронной почты отсутствуют не только для пользователей, но и для отечественных ресурсов.

«Вероятность, что нам отключат какую-либо почту, небольшая, а авторизация в большинстве случаев идёт по номеру телефона», — приводит слова аналитика «Абзац».

Напомним, ранее Государственная дума РФ поддержала инициативу о запрете на регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Депутат ГД Антон Горелкин предложил запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Такие поправки предлагают внести к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Читайте также:

Госдума поддержала запрет на регистрацию в интернете с иностранной почтой

Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста

В Госдуме предложили запретить регистрироваться в интернете с иностранной электронной почтой
#Госдума
#электронная почта
#закон
#Интернет
Читайте нас в
Подмосковье активно решает проблему обманутых дольщиков
25 июля 2023, 16:45

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Сотрудники министерства жилищной политики Московской области, регионального государственного строительного надзора и администрации провели выездные совещания на проблемных объектах в Дмитровском городском округе.

Специалисты привлекли нового инвестора ГК «Основа» для завершения строительства жилого комплекса «Дмитров Парк» в одноименном городском округе. Завершение строительства намечается на август текущего года. По завершении всех работ, 342 дольщика получат ключи от своих квартир.


Новые инвесторы были привлечены для завершения строительства жилого многоквартирного дома № 122А в деревне Удино. Инвесторами стали ГК «MR Group» и ГК «Тройка Рэд». Завершение строительства намечается на ноябрь 2023 года. 57 дольщиков получат ключи от своих квартир.

Читайте также:

113 дольщиков красногорского долгостроя «Новорижский» скоро получат квартиры.

Проблему обманутых дольщиков Подмосковья решат до конца 2023 года.

До конца года квартиры в Дубне получат все обманутые дольщики.

#Дольщики
#обманутые дольщики
#строительство
#Дмитров
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников