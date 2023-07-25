Непарный шелкопряд в России 2023: фото и как бороться на даче

Фото: IStock/Wirestock
Непарный шелкопряд: как выглядит бабочка и гусеница — фотоНепарный шелкопряд внешне похож на моль или белую бабочку. Гусеница насекомого имеет желтоватую голову с коричневыми вкраплениями. На ней расположен мраморный рисунок. Тело цилиндрической формы. Молодые, только появившиеся гусеницы, имеют чёрный окрас и покрыты волосками.
Фото: IStock/Evgeniy Andreev
Какой урон наносит непарный шелкопряд природе и человекуНепарный шелкопряд способен причинить серьезный ущерб лесам. Его гусеницы активно питаются лиственными деревьями, такими как дубы, яблони, березы. Это может привести к обнажению крон деревьев и их ослаблению. В глобальном смысле это может вызвать массовое опустошение лесных массивов, привести к уменьшению численности древесных видов и изменению экосистем.Также активное размножение шелкопряда может снизить биоразнообразие, поскольку любимые птицами растения становятся жертвами гусениц. Это может повлиять на разнообразие пернатых, насекомых и других организмов, зависящих от этих растений в пищевой цепи.
Кроме того, что насекомое может вредительствовать на огороде, он также может вызывать раздражение кожи у человека. У некоторых людей даже могут возникать аллергические реакции. В некоторых случаях, при попадании в глаза волосков шелкопряда, возможны ожоги и повреждения роговицы.
Непарный шелкопряд в России 2023 — какие области он уже атаковалВ этом году россияне начали активно жаловаться на атаки непарного шелкопряда. О нашествии насекомого говорят жители Рязанской и Новосибирской областей. В последнем случае шелкопряд затронул сразу несколько районов: Краснозерский, Кочковский и Карасукский.
В Ульяновской и Московской области тоже зафиксировали вторжение гусениц непарного шелкопряда. Жители Подмосковья, в частности, жители Шатуры, публиковали в социальных сетях и СМИ фотографии вредителя.
Фото: IStock/Maksim Udalov
Как бороться с непарным шелкопрядом на даче — советыБорьба с непарным шелкопрядом на даче может быть вызовом для многих садоводов. Но мы сделали подборку самых действенных методов работы с насекомым от дачников и экспертов.
1. Механическое уничтожение: в начале сезона, когда гусеницы только появляются, можно использовать механические методы, чтобы собирать и уничтожать их вручную. Используйте перчатки и специальные инструменты, чтобы собрать гусениц. Затем поместите их в плотно закрытые пакеты для последующего уничтожения.
2. Барьеры: создайте барьеры вокруг ваших садовых посадок. Непарные шелкопряды, пока они ещё гусеницы, не умеют летать, поэтому барьеры могут предотвратить их доступ к растениям. Используйте специальную ленту, клейкие ловушки или защитные сетки, чтобы оберегать ваши растения.
3. Биологические препараты: даже если вы укрыли всё сеткой, можно прибегнуть к специальным препаратам. Важно, чтобы они содержали бактерии Bacillus thuringiensis, так как они поражают пищеварительную систему гусениц, приводя к их гибели.
4. Привлечение врагов: в качестве помощника в борьбе с шелкопрядом могут выступить другие вредители, например птицы и насекомые-паразиты.
5. Уничтожение гнезд: если вы нашли на участке гнёзда непарного шелкопряда, нужно сразу же их уничтожить. Это поможет предотвратить массовое размножение и распространение вредителя.
Для эффективной борьбы с непарным шелкопрядом нужно использовать сразу несколько способов и заранее готовиться к пришествию насекомого. Каждый из методов может быть эффективен сам по себе, но их комбинация может обеспечить более надежную защиту вашего сада от вредителя.
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