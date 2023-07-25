Непарный шелкопряд в России 2023: фото и как бороться на даче

«Единая Россия» продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей, закрывать пробелы, вскрытые СВО. В этой работе принимали участие все депутаты фракции. Хотел бы всем вам сказать спасибо. Эту работу мы вели, в том числе, на площадке рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению Президента», – сказал Секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

По инициативе партии «Единая Россия» принялось порядка 40% законов в Госдуме, выполняющих поручения Президента РФ по поддержке участников СВО и их семей, социально-незащищённых категорий граждан, обеспечению обороноспособности страны и многие другие, сообщаетпресс-служба пресс–служба Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».— закон о признании ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года;— закон о введении бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей;— закон об упрощении порядка признания участников СВО без вести пропавшими и умершими;— закон о введении дополнительных льгот для участников СВО и их детей при поступлении в вузы;— закон о принятии поправок о переводе ежемесячной выплаты участникам СВО из натуральной полностью в денежную форму;— закон о погашении государством военной ипотеки в случае гибели или получения тяжёлой инвалидности в СВО и другие.





Приоритетной задачей «Единой России» стало исполнение народной программы партии.— закон о развитии школьной медицины;— закон о защите граждан от незаконных действий коллекторов;— закон о бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам;— закон о поддержке спортивных тренеров;— закон о повышении безопасности газового оборудования в многоквартирных домах и другие.





«Председатель партии позитивно оценил реализацию мероприятий народной программы в этом году и поручил обеспечить их финансово в проекте федерального бюджета. Ни одно из мероприятий не должно сдвигаться вправо. Всё, что было обещано людям, должно быть выполнено», — подчеркнул Секретарь Генерального совета «Единой России».