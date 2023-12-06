Нескольким российским регионам предсказали сильные штормы

Фото: РИА Новости/Абзал Калиев
В Алтайский край придёт шторм, который вызвал циклон «Оливер».
Также шторм затронет Новосибирскую, Томскую области, Кузбасс и Хакасию, сообщает портал «Метеовести».
Порывы ветра будут достигать до 25 м/с. В регионах пройдут обильные осадки. По словам метеорологов, теплый воздух сталкивается с якутскими морозами, распространяющимися по России. При этом зимой на Алтае, Саянах, в районах Кузбасса и Новосибирской области возможны оттепели.
Ледяные дожди могут пройти в полосе от Новосибирска до запада Тывы.
По данным синоптиков, различные регионы может ожидать кардинально разная погода. К примеру, в Новокузнецке к середине среды, 6 декабря, температура будет близка к нулевой отметке, ожидаются ледяные дожди. Затем случится резкое похолодание и гололед.
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Порывы ветра будут достигать до 25 м/с. В регионах пройдут обильные осадки. По словам метеорологов, теплый воздух сталкивается с якутскими морозами, распространяющимися по России. При этом зимой на Алтае, Саянах, в районах Кузбасса и Новосибирской области возможны оттепели.
По данным синоптиков, различные регионы может ожидать кардинально разная погода. К примеру, в Новокузнецке к середине среды, 6 декабря, температура будет близка к нулевой отметке, ожидаются ледяные дожди. Затем случится резкое похолодание и гололед.
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Мария Фирсова