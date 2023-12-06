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Нескольким российским регионам предсказали сильные штормы

Снежный шторм нагрянет в Сибирь и на Алтай
06 декабря 2023, 13:29
Фото: РИА Новости/Абзал Калиев

Фото: РИА Новости/Абзал Калиев

В Алтайский край придёт шторм, который вызвал циклон «Оливер».
Также шторм затронет Новосибирскую, Томскую области, Кузбасс и Хакасию, сообщает портал «Метеовести».

Порывы ветра будут достигать до 25 м/с. В регионах пройдут обильные осадки. По словам метеорологов, теплый воздух сталкивается с якутскими морозами, распространяющимися по России. При этом зимой на Алтае, Саянах, в районах Кузбасса и Новосибирской области возможны оттепели.


Ледяные дожди могут пройти в полосе от Новосибирска до запада Тывы.

По данным синоптиков, различные регионы может ожидать кардинально разная погода. К примеру, в Новокузнецке к середине среды, 6 декабря, температура будет близка к нулевой отметке, ожидаются ледяные дожди. Затем случится резкое похолодание и гололед.

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#погода
#зима
#шторм
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Синоптик Вильфанд: Около 60% территории РФ находится в аномальном морозе
06 декабря 2023, 13:56

Фото: istockphoto.com/Leonid Ikan

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что на большей части территории нашей страны установились аномальные холода.
«Около 60% территории страны находится в областях аномального мороза. Сейчас стационарный антициклон, который находится северо-восточнее Москвы, над Волгой, над Уралом, он определяет погоду на огромной территории. Очень холодная погода», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.

А ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в свою очередь, предупредила о большом количестве снега в Новый год в Московском регионе.

«В текущем месяце к уже высоким снегам Москвы и Подмосковья добавится еще не менее 15 см. Снега на Новый год будет много. Можно планировать зимние забавы», – приводит АГН «Москва» сообщение из Telegram-канала Поздняковой.

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#москва
#погода
#новый год
#морозы
#россия
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Опрос: Самые желанные для россиян подарки от коллег – деньги и сертификаты
06 декабря 2023, 13:45

Фото: istockphoto.com/Bogdan Kurylo

Опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что для россиян наиболее желанными подарками от рабочего коллектива являются денежная премия и сертификаты в магазины и маркетплейсы.
Кроме этого, россиянам приятно получать сладости.

Как передаёт RT, также опрошенным приятно было ы получить корпоративный мерч и сувениры, грамоты и благодарственным письма, новогоднюю атрибутику, а также передачу средств, заложенных на подарки сотрудникам, в благотворительные проекты и фонды.

Также респонденты назвали и неожиданные новогодние сюрпризы, полученные ими от коллег. К ним относятся набор гантелей, корм для собак, мазь для суставов, ковбойская шляпа, часы с кукушкой, семечки.
В опросе приняли участие 2 110 работающих россиян в возрасте 25-55 лет.

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#опрос
#подарки
#работа
#россияне
#новый год
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Австралийцы установили рекорд по количеству посещенных баров за сутки
UPI: друзья из Австралии за сутки посетили 99 пабов и установили рекорд
06 декабря 2023, 13:39

Фото: istockphoto/AlexRaths

Два друга из Австралии за сутки посетили 99 пабов и стали рекордсменами.
UPI пишет, что 26-летние Гарри Курос и Джейк Лойтертон за 24 часа посетили 99 баров в Сиднее, выпив в каждом как минимум один напиток. 

Друзья жалуются, что во время посещения баров они столкнулись с многочисленными проблемами. Например, в некоторых заведениях парням запрещали вести видеосъемку, в других заведениях отказывались обслуживать.

«К счастью, после переоценки нашего плана действий, нам удалось продолжить», —говорит Гарри.
Рекордсмены хотели посетить 100 пабов, но немного ошиблись в подсчетах.

«Учитывая строгие законы Сиднея, мы поняли, что нам нужно избегать чрезмерного опьянения, чтобы нас пустили во все пабы», — говоррит Курос.
Также мужчины вместе с рекордом собрали деньги для благотворительной организации, которая занимается исследованиями рассеянного склероза.

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#алкоголь
#кафе
#молодёжь
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В Байк-Центре в Нижних Мнёвниках пройдут легендарные новогодние ёлки для детей
С 3 по 18 января в Байк-Центре пройдут новогодние ёлки
06 декабря 2023, 13:36

Мероприятие пройдет в Нижних Мнёвниках. На новогодних ёлках будут представлены редкие декорации, уникальная техника, красочные спецэффекты.
Дети смогут окунуться в сказочную историю от Ночных Волков, которые продемонстрируют рискованные трюки под оригинальное музыкальное сопровождение. 

По сюжету сказки, зло бросает вызов миру, но добрые силы спасут Родину и дадут отпор злодеям. Ежегодно новогодние ёлки посещают более 10 000 гостей. 

Приобрести билет на мероприятие можно на сайте

Дети до трех лет могут посетить мероприятие по одному билету со взрослым. Организаторы мероприятия предупреждают, что по технике безопасности, дети без сопровождения взрослых допускаться не будут. 

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#подмосковье
#дети
#билет
#мероприятия
#новый год
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В Красногорске прошла пресс-конференция Системы-112 Московской области
06 декабря 2023, 13:36

Фото: Мира Полтева

В Доме Правительства Московской области в центре обработки вызовов 112 прошла конференция по итогам работы Системы-112 Московской области в 2023 году.
На конференции присутствовали начальник ГКУ МО «Центр 112» Алексей Вагутович, заместитель руководителя главного управления в ранге министра Борис Молчанов и представители служб экстренного реагирования.

«Система-112 Подмосковья является самой масштабной на территории Российской Федерации. В настоящее время Служба спасения Московской области – это высокотехнологичная структура, которая включает в себя свыше 500 объектов и 900 автоматизированных рабочих мест.  В обеспечении ее работы задействовано более 3800 специалистов. <…> Почти 5 миллионов вызовов с начала года требовали реагирования экстренных оперативных служб. Из них более 70% адресованы скорой медицинской помощи, 23% - полиции и ГИБДД, 3% - службе пожарной охраны, 2,5% - аварийной службе газа», -  отметил Алексей Вагутович.

За 2023 год в работу службы 112 были введены чат-бот в телеграмме, видео-чаты с операторами-сурдопереводчиками, аналитическая система и «арлерты». 

Аналитическая подсистема работает с индексом происшествий, количеством вызовов, местоположением заявителей, временем совершения звонка. Данная программа автоматически собирает данные в отчеты и на базе анализа формирует список с наибольшим количеством вызовов по определенным вопросам, что значительно оптимизирует работу сотрудников службы.

«В рамках продвинутой аналитики был также реализован функционал формирования алертов — информационных сообщений, которые формируются по разным критериям в соответствии с индексом происшествия. Алерт формируется автоматически в зависимости от количества обращений и оповещает профильные министерства и ведомства о проблемах, возникающих на территории муниципальных образований Московской области», -  подчеркнул начальник службы.

Кроме этого, в 2024 году в Систему службы 112 планируют внедрить речевую аналитику, которая позволит проводить анализ потребностей заявителей, причин отказа и негатива. Данная функция поможет длительность обработки вызовов и уменьшить нагрузку на специалистов по приему и обработке вызовов.

Также в следующем году будет совершен перевод Системы-112  полностью на отечественное программное обеспечение и внедрение голосового помощника для работы с иностранной речью, в частности языки стран СНГ и ближнего зарубежья.

Стоит отметить, что на сегодняшний день жители и гости Московской области могут обратиться в службу спасения 112 шестью способами: позвонить на номер «112», отправить СМС-сообщение, с помощью оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС», мобильного приложения «112 МО» и чат-бота в Телеграм и Вконтакте.

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#едс
#московская область
#спасатели
#жители
#программа
#служба
#112
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Политолог Орлов: Ресторанам надо запретить выдавать винные карты с основным меню
06 декабря 2023, 13:34

Фото: istockphoto.com/yacobchuk

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой запретить ресторанам предоставлять одновременно с основным меню перечень алкогольной продукции без особой просьбы гостей.
Он пояснил, что в России принимаются меры по формированию у граждан здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, в том числе алкоголя. Однако, эти меры не касаются системы общественного питания. Так, гражданин, придя в ресторан в любое время получает меню, содержащее спиртное, либо же винную карту одновременно с основным перечнем блюд, что может побудить человека употребить алкоголь даже в тогда, когда изначально он этого не планировал.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения нового регламента работы заведений общественного питания, в частности запрещающего предоставлять посетителю винную карту без его просьбы ознакомиться с ассортиментом алкогольной продукции», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко.

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#алкоголь
#обращения
#меры
#рф
#ресторан
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В Серпухове с 2018 года построили 11 котельных и пять реконструировали
06 декабря 2023, 13:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Серпухов с 2018 года построили 11 новых котельных, ещё пять реконструировали и семь переоборудовали. Также в муниципалитете проложили 5 км теплосетей. Об этом стало известно во время встречи губернатор Московской области Андрея Воробьёва с жителями в одной из обновлённых котельных на Борисовском шоссе.
Работы велись в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго Московская область». Пять лет назад износ объектов теплоснабжения округа составлял 59%, теплосетей –57%. Сейчас модернизацию инфраструктуры в рамках соглашения полностью завершили. 
«Надеюсь, что в ваших домах также тепло, как в этой котельной. Газпром – наш большой надёжный партнер. Солнечногорск, Воскресенск, Серпухов и ещё ряд городов зависят от этого партнёрства. Мы пригласили вас, чтобы рассказать о реконструкции, которая ведётся в Серпухове. Весной тоже были здесь, запускали котельную. Всего построили 11 новых, а в общей сложности ввели 34 объекта теплоэнергетики», – обратился к жителям Воробьёв
Котельная №33 начала работу после реконструкции в 2021 году. Там установили четыре новых котла, заменили теплообменники, трубопроводы, насосы и газораспределительные устройства. Кроме того, отремонтировали кровлю, фасад, внутренние помещения.
«Это пример реконструкции, в рамках которой было полностью заменено и вспомогательное, и основное оборудование. И таких примеров в Серпухове достаточно. 34 объекта полностью реконструированы и модернизированы. Очень важно, что мы заменили 5 км теплосетей на новые. Это позволило увеличить уровень надежности теплоснабжения и сократить затраты на теплоресурсы – газ, воду», – рассказал гендиректор «Газпром теплоэнерго Московская область» Вячеслав Васин.
По его словам, в реконструкцию в Серпухове вложено порядка 2 млрд рублей. Как говорят жители, теплоснабжение в округе теперь надёжное. 
 
Сейчас полностью решена проблема дефицита мощностей. 33-я котельная обеспечивает теплом 56 многоквартирных домов – это более 3,2 ты. жителей, а также реабилитационный центр и коммерческие объекты. Экономия энергоресурсов составляет 20%. 
 
Модернизация и строительство новых блочно-модульных котельных проведены в 13 населенных пунктах округа. Они обеспечивают теплом более 70 тыс местных жителей. Кроме того, в Серпухове был создан Единый диспетчерский центр, который позволяет круглосуточного контролировать работы на всех объектах теплоснабжения, организован Центральный тепловой пункт. 
 
С 2021 года в Серпухове не было зафиксировано ни одной аварии на сетях теплоснабжения.

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#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
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#котельная
#серпухов
#теплоснабжение
#теплотрасса
#отопление
#отопительный сезон
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Дума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах и запрете мобильных
ГД приняла поправку о введении обязательного урока труда в школах с 1 сентября
06 декабря 2023, 12:38

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла поправку о введении обязательного урока труда в российских школах с 1 сентября будущего года. Кроме того, одобрен законопроект об ограничении использования телефонов в школах.
Авторами инициативы о запрете пользования мобильными телефонами на уроках стал Вячеслав Володин. Уточняется, что ученики смогут использовать смартфоны для совершения экстренного вызова или в случаях, когда возникает опасность жизни или здоровью. 
Пользоваться в образовательных целях мобильными устройствами пользоваться будет также нельзя. 
 
Также с 1 сентября 2024 года ученики российских школ будут обучаться новой дисциплине. Обязательный урок труда позволит школьникам сделать что-то своими руками и проявить себя, отмечают авторы инициативы. 
 
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#школьники
#вячеслав володин
#ученики
#мобильная связь
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Минздрав оценил ситуацию с микоплазменной инфекцией в России
Мурашко: Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая
06 декабря 2023, 12:24

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Микоплазменная инфекция в России абсолютно управляемая. Об этом сообщил министр России Михаил Мурашко.
По его словам, в стране достаточно препаратов для подавления заболевания. Он также отметил, что спектр лекарств достаточно широк.  Глава ведомства заверил, что диагностика заболевания и способы лечения понятны, поэтому ситуация находится под контролем.
 
Прежде сообщалось, что Роскомнадзор выявил несколько случаев заболевания инфекцией в России. В ведомстве также отметили, что ситуация контролируема и поводов для беспокойства в настоящий момент нет.

О том, кто подвержен заболеванию, у кого чаще всего выявляют микоплазменную инфекцию,и как защитить себя от вируса, читайте в материале «Радио 1». 
 
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