Несколько стран начали блокировать оплату за поставки электроники в Россию

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Причиной стал десятый пакет санкций США, согласно которому банки, которые позволяют компаниям из РФ обходить ограничения, тоже могут попасть под удар.
А гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло отметил, что банки Казахстана также ужесточают контроль над трансакциями, а поставки продукции с помощью третьих страны становятся всё сложнее. По его словам, не исключено, что такими темпами через полгода Россия столкнётся с дефицитом санкционных товаров.
Ранее в Минпромторге предложили ограничить параллельный импорт вычислительной техники. Ограничения на параллельный импорт продукции более 20 иностранных брендов обсуждают в Минпромторге при содействии с российскими промышленниками. Об этом стало известно «Коммерсанту» из своих источников.