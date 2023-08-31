Несовершеннолетним из Подмосковья перечислили условия временной работы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Несовершеннолетних жителей Подмосковье и их законных представителей проинформировали об особенностях временного трудоустройства несовершеннолетних на предприятия региона посредством оказания госуслуги. Об этом сообщил постоянный представитель губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылёв.
В соответствии со статьёй 265 трудового кодекса России запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. Имеются в виду ночные кабаре, клубы, игорный бизнес, производство, торговля и перевозка спиртных напитков, табачной продукции, материалов эротического содержания.
Запрещаются переноска работникам до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.
Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до 18 лет, включает в себя более 2 тыс профессий.
Заключение трудового договора с несовершеннолетними допускается при условии создания безопасных условий труда, подтверждённых результатами специальной оценки. Расторжение договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя допускается только с согласия инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Несовершеннолетние принимаются на работу только после предварительного обязательного медосмотра и в дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат такому осмотру.
В Московской области для дополнительных гарантий занятости несовершеннолетних действует закон о квотировании рабочих мест. Он предусматривает подобное квотирование для социально-незащищённых граждан, в том числе для несовершеннолетних от 14 до 18 лет.
Квотируемые рабочие места работодатель организуют за счёт собственных средств. Он не вправе отказать в приёме на работу лицу моложе 18 лет, направленному центром занятости населения в счёт квоты. Отказ может быть обжалован в суде.
Центры занятости населения предоставляют госуслугу «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время». Срок предоставления составляет пять рабочих дней.
Несовершеннолетним от 14 до 18 лет, желающим участвовать в программе временного трудоустройства в период летних каникул, нужно подавать заявления на получение государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы на Единой цифровой платформе «Работа в России».
К 1 августа за оказанием государственной услуги по временному трудоустройству обратились более 19 тыс подростков, из них трудоустроены без малого 13 тыс. Это 45,6% от годового плана.
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Запрещаются переноска работникам до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.
Заключение трудового договора с несовершеннолетними допускается при условии создания безопасных условий труда, подтверждённых результатами специальной оценки. Расторжение договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя допускается только с согласия инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Несовершеннолетние принимаются на работу только после предварительного обязательного медосмотра и в дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат такому осмотру.
В Московской области для дополнительных гарантий занятости несовершеннолетних действует закон о квотировании рабочих мест. Он предусматривает подобное квотирование для социально-незащищённых граждан, в том числе для несовершеннолетних от 14 до 18 лет.
Квотируемые рабочие места работодатель организуют за счёт собственных средств. Он не вправе отказать в приёме на работу лицу моложе 18 лет, направленному центром занятости населения в счёт квоты. Отказ может быть обжалован в суде.
Центры занятости населения предоставляют госуслугу «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время». Срок предоставления составляет пять рабочих дней.
Несовершеннолетним от 14 до 18 лет, желающим участвовать в программе временного трудоустройства в период летних каникул, нужно подавать заявления на получение государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы на Единой цифровой платформе «Работа в России».
К 1 августа за оказанием государственной услуги по временному трудоустройству обратились более 19 тыс подростков, из них трудоустроены без малого 13 тыс. Это 45,6% от годового плана.
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Лора Луганская